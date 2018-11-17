吳虹跑市場 邁出一大步

2018年11月17日 04:11 中國時報 柯宗緯 ／高雄報導 ／高雄報導

高雄市長選情呈現拉鋸戰，民進黨候選人陳其邁妻子吳虹16日卸下醫師袍，走進嘈雜熱鬧的市場掃街，拉近與選民距離。她選擇綠營大票倉陽明、建興市場，受到支持者熱情以待，主動獻上鳳梨、菜頭、蒜頭，象徵「凍蒜」好彩頭。

吳虹是執業婦產科醫師，她笑說，自己是老闆不用請假，有需求就利用空檔出來，她也透露，隨著選戰熱，問診期間不時有病人會主動聊選情，但她不會主動談及政治話題。至於兒女會出來輔選嗎？「現在還在台北讀書」答案是否定的。

脫下醫師袍 婆媽搶合照

昨吳虹在高市議長康裕成、立委李昆澤、議員候選人何權峰、鄭鄭孟洳等人陪同下，前進菜市場與攤販、菜籃族零距離接觸。不少婆婆媽媽首次看到本尊，激動得又跳又叫，搶合照、握手外，更有攤商自製「環保鞭炮」，擊破裝滿空氣的塑膠袋。

攤販送菜頭 有人冷回應

吳虹不放過任何一雙手，無論是菜販、魚販還是肉販，希望能將握過的每一雙手，11月24日化為實際選票。但市場冷暖兩樣情，有攤販獻上菜頭、鳳梨討吉利，也有人冷回應，看見她就撇頭，但她仍笑笑改以揮手致意。

日前吳虹首度上政論節目專訪，揭露與陳其邁的相識相戀過程，還笑談結婚的理由，竟是「可以休假去玩」。她坦言，第一次上節目很緊張，大家對他們的家庭生活感到好奇，不過選舉剩沒多少時間，可能就這次上節目而已。

(中國時報)