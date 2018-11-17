高思博批市府不中立 黃偉哲駁斥

高思博（左二）16日率領國民黨籍市議員候選人手牽手宣示「反賄選、反奧步」。（曹婷婷攝）

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中國時報
／台南報導

選戰最後倒數7天，國民黨台南市長候選人高思博16日舉辦「抓鬼大隊，誰在買票？」記者會，號召選民阻止民進黨出奧步，影響選情；高思博也質疑市府對8月水患受災戶補助款加碼提高，有花錢收買民心跡象，更批南市府連3天違法輔選黃偉哲，南市府澄清補助非僅限南市，黃偉哲針對違法輔選駁斥是惡意栽贓。

高思博昨率領國民黨籍市議員候選人手牽手宣示「反賄選、反奧步」，他強調，國民黨每次選舉都會舉行反賄選活動，反觀民進黨如今財大氣粗，最近甚至傳出突然發放淹水補助款，雖然樂見受災戶得到更多幫助，但在選前最後幾天釋出利多，非正當光明的手段。

高思博說，鑒於今年南二都力拚翻盤，提醒選民務必留心民進黨最後階段出奧步，尤其，這次選務人員嚴重不足，很多都不是來自傳統軍公教，呼籲民眾睜大眼睛抓鬼，國民黨也會派選監人員在投開票場內外監察，確保這次選舉真正反映台南市民意。

針對高思博質疑水患受災戶補助款加碼提高，來源可疑，台南市政府打臉指出，高說的淹水加碼補助，其實是「財團法人賑災基金會」9月14日董事會決議特別比照莫拉克救助模式，針對0823水災淹水50公分以上受災戶擴大急難救助方案，每戶再發2萬元，非僅補助台南，0823淹水受災縣市皆是補助對象。

此外，高思博陣營昨也轟身為選委會主委的代理市長李孟諺，連續3天帶黃偉哲在市府開記者會係帶頭違法。黃偉哲駁斥，出席市府公開活動不談選舉、不穿選舉背心，對手明顯惡意栽贓市府，強調選戰倒數，各種抹黑不實指控出爐，他是民選民意代表，出席市府活動天經地義，談的議題與選舉無關，反批其他藍營執政縣市大剌剌為候選人輔選。

(中國時報)

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