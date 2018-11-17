黃秀靜選里長 用行動改變社區

高雄市苓雅區英明里長候選人黃秀靜（左）以幸福英明為號召投入這次里長選戰，她雖然是新秀，但她勤跑基層屢獲不少民心，也深獲好評，黃強調，可以感受到大家的熱情及對她的寄望，努力看得見，英明會改變。 （劉宥廷攝）

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中國時報
／高雄報導

高雄市苓雅區英明里長候選人黃秀靜以幸福英明為號召投入這次里長選戰，更受到立法委員趙天麟強力推薦；黃秀靜雖是新秀，但她勤跑基層屢獲不少民心，也深獲好評，也感受到大家的熱情及對她的寄望，努力看得見，英明會改變。

曾是護理師的黃秀靜在服務期間，堅守崗位無私奉獻，讓台灣社會感受醫者仁心，如今黃要將這份心獻給自己熱愛的里內，除擔任英明國中志工隊長，也一肩扛起幸福英明社區發展協會；不少里民被她認真、努力及熱情給感動，希望她出來角逐里長，讓英明里煥然一新。

黃秀靜日前舉辦「大手牽小手，跟愛一起走」的家庭日活動，還有米奇、米妮及小小兵的卡通人物玩偶同歡，吸引許多小朋友拉著爸媽一同參加，里內每一街道巷弄瀰漫著愛的氛圍；黃表示，里民的事，就是她的事，希望所有住在英明里的人都能感受到快樂、幸福。

黃秀靜指出，「英明學苑定期開」：新創成長教室，展開終生學習、「社區關懷設據點」：協助長輩關懷，扶持急難救助、「健康環保勤服務」：整潔社區環境，活化閒置空間、「英明社區藝起來」：舉辦文康活動，增進里民情誼、「巷道安全要堅守」：增設監視器點，巡守社區安全、「水溝每月一日清」：巡倒清要落實，登革熱免孳生；她說，6大政見看見英明里的未來，你的一票，大家一起來改變。

(中國時報)

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