新聞稿遭竄改 林陣營怒提告

2018年11月17日 04:11 中國時報 陳育賢 、羅浚濱／竹市報導 、羅浚濱／竹市報導

謝文進陣營以申請選前之夜被駁回的市警局新聞資料，高喊林智堅「說謊市長！我要真相！」（羅浚濱攝）

路權之爭越演越烈！新竹市警局核准市長候選人林智堅申請23日集會遊行許可，遭竄改為22、23日將封路14小時，林陣營16日強力譴責變造者並提告偽造文書。對手謝文進因申請23日遊行被駁回，昨也開記者會指控林智堅是說謊市長。市警局強調，若謝陣營願意提供選前之夜路線規畫時序表，仍會協助雙方陣營溝通協調。

新竹市長候選人林智堅競選總部向警局申請選前之夜掃街路權的市警局回應新聞稿，15日遭有心人變造重點不實資訊並於網路散播，造謠林智堅將於22、23日封街14小時。競選總部總幹事鄭宏輝、發言人賴稟豐強力譴責有心人士透過假帳號，在網路社群惡意抹黑、造謠。此貼文不僅經移花接木，更刻意變造部分資訊，已嚴重影響社會秩序及選舉公平性。

委任律師蔡政峯指出，網路上流傳經變造的警察局新聞稿資料，是造謠者擅自添加「向市民報告」的變造內容，依據刑法任意更改公文書內容是觸犯「偽造變造公文書」罪，總部已搜集事證，將對變造公文書的行為人提出告發。

謝陣營16日也召開記者會，指控林智堅是「說謊市長」。「這是新竹40年來第一次在選前之夜不能到東門城圓環遊行！」謝總部後援會副總會長蔡錕鈺說。他以市警局公開新聞資料打臉林智堅，指白紙黑字不容任何狡辯與睜眼說瞎話。林智堅申請22和23日封街遊行，寧可用不到，也不准其他人使用，讓人大開眼界。

市警局昨天再發出新聞稿強調，不予許可謝總部申請的原因，包括因申請路線與先前申請獲准的林陣營時段、路線重疊，而日前請謝陣營提出路線與時段規畫，以利警方協助協調，但謝陣營拒絕提供，基於避免衝突考量，只好依法不予核准。

(中國時報)