聚焦農漁產品 發展故宮南院

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中國時報
／嘉縣報導

嘉縣長候選人第2場電視公辦政見會16日登場，無黨籍林國龍缺席，國民黨籍吳育仁、無黨籍吳芳銘、民進黨籍翁章梁針對農業各有論述，吳育仁質疑2位候選人是否能為外銷保證；吳芳銘炮火猛攻翁章梁；翁章梁則談故宮南院並以數據證明外銷沒減少。

吳育仁開頭就質疑另2位候選人針對農漁產品賣出去是否有具體解決方法？吳表示，民進黨執政鳳梨進口量增2364公噸，難怪鳳梨價格崩盤，柿子也在這2年外銷減少17公噸，水果價格若無法穩定，以農為主的嘉縣就無法發展，「高雄都覺醒了，嘉義也要覺醒」，若與韓國瑜順利當選，要聯手到外國搶訂單。翁章梁回應，小英政府時期，鳳梨出口比馬英九時期出超1600多公噸。

吳芳銘說，若他當縣長，行動綠議會可能還是過半，可發揮最大的監督力量，目前嘉義縣恰好與3個月前台北市長選舉狀況相似，民進黨用黨紀求勝選，用威嚇來團結，11日民雄造勢證明晚上8點不到，人就走得差不多。

翁章梁面對吳芳銘質疑表示，今天站在這裡參加選舉是透過民調、初選，由下而上，初選民調表態率高達百分之78，是人民意志的展現。翁章梁表示，農業對他來說是有感情的事情，未來要成立新農業委員會及每年1億的農業發展基金，全力支持農民發展。

翁章梁提到，過去陳明文擔任縣長爭取故宮，就是希望故宮和阿里山成為嘉義2顆super star，日前曾前往行政院和張景森、陳其南討論故宮南院發展，希望故宮南院帶動附近區域發展。

(中國時報)

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