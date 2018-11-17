超級周末 檢察總長坐鎮高雄

2018年11月17日 04:11 中國時報 曹明正 、 陳可文 ／綜合報導 ／綜合報導

選前最後周末，檢察總長江惠民16日南下督軍、坐鎮高雄，他要求不要讓候選人、樁腳認為這是檢察官放假的空窗期，尤其今年高雄選舉空前緊繃，不容意外發生；澎湖檢警調查察工作首創全國推出「檢舉賄選專用信封」，日前配合暗樁地雷引爆奏效。

也算「北漂」的江惠民16日為高雄地檢署「南部查扣變價及數位採證教育訓練中心」暨「數位科技辦案中心」揭牌，他說，目前全國各地查賄累計已3944件，每天幾乎以1、200件在增加，涉案對象則有8543人。案件最多的是嘉義，選偵已經97件、被告300多人，2、3名分別是彰化、新竹。

他說，六都目前看起來「冷」，可能候選人、樁腳還在觀望；雄檢檢察長周章欽則說，這2天是選前最後周末，也是關鍵，將盡全力壓制買票氣焰。

澎湖地檢署再出奇招攜手在地全聯福利中心、全家便利商店、統一超商等3大零售業通路，號召44家分店響應加入反賄選行列，首創全國推出「檢舉賄選專用信封」，日前配合暗樁地雷引爆奏效，順利查獲湖西鄉代表選舉疑似現金買票賄選案。

澎湖地檢署指出，檢舉賄選專線「0800-024-099」及「檢舉賄選信箱QR CODE」，民眾在3大通路購物若發現任何賄選情資，只要拿起手機撥打檢舉專線或是刷一下「檢舉賄選信箱QR CODE」即時檢舉，地檢署將隨時專人受理。

(中國時報)