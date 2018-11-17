洪士奇為圓父遺願 5度參選

松山信義區親民黨議員候選人洪士奇為了一圓父親遺願5度叩關。（吳堂靖攝）

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中國時報
／台北報導

親民黨松山信義區議員候選人洪士奇現為聯醫忠孝院區副院長，與柯文哲同為醫界出身，更獲得柯媽陪同掃街，聲勢看似驚人，但其實今年已是第5度叩關，參選歷程長達16年，談起參選初衷，洪士奇表示，希望一圓父親遺願，用專業減輕下一代的負擔，這次只許成功，不容失敗。

前新竹市衛生局長、現在聯醫忠孝院區服務的洪士奇醫療經驗豐厚，曾於SARS時期自願進入和平醫院擔任副指揮官 ，被外界譽為「救難醫生」，不過洪士奇心中始終有個從政夢，希望一圓父親遺願，貢獻醫療、急難照護等所長，為高齡化社會盡份力。

他表示，父親因病長期臥床，即便跟妻子都有穩定工作，但每月5萬的安養機構費用，仍是不小負擔，他心想「雙薪家庭都撐不住了，何況是現在低薪的年輕人呢？」父親逝世前更交代他，要運用所學反饋社會，洪表示，為了一圓父親的遺願和達成自己的信念，才會屢敗屢戰，期盼這次能一舉成功。

面對此次獲得宋楚瑜、柯文哲助陣，又擁有柯爸柯媽青睞，被外界認為黑馬之一，不過洪士奇說，自己跟柯一樣都是一個沒有組織的候選人，都是史上最弱候選團隊，希望長久以來的耕耘，這次能獲得捷報。

洪士奇表示，自己曾經落選四次，此次五度挑戰說不擔心是騙人的，希望大家踴躍投票、票票入匭，讓團隊有機會為台北市民做正確的事。

(中國時報)

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