雲林農業水井規費 藍綠再槓上

2018年11月17日 04:11 中國時報 許素惠 ／雲林報導 ／雲林報導

針對國民黨雲林縣長候選人張麗善陸空傳播農業水井要收費，李進勇16日出示證據，證明張移花接木，將縣府免收水井費公告扭曲為收費公文，又以營業用水井繳費收據做文宣，讓選民誤以為農業水井要收費，藉以散布不實謠言，意圖使人不當選，告張違反《選罷法》。

張麗善競選總部發言人周柏吟回應，水井費攸關雲林農民權益，有收就有收，沒收就沒收，本來就是可受公評之事，農民和雲林鄉親有疑慮，在網路發表意見，李進勇身為縣長屢次揚言提告，欲使一般民眾畏懼，不敢討論，既然如此，張麗善就替農民發問，不會畏懼李的恐嚇。

李進勇競選總部發言人張凱傑在律師簡承佑等陪同下按鈴申告，張凱傑出示張麗善宣傳車錄音、夾報文宣以及張麗善文宣引用的繳費收據正本與縣府免收水井規費公文正本等證據，和張的文宣進行交叉比對，強調蔡英文總統已多次發布農業水井規費全國都免收，張麗善還移花接木、張冠李戴造假。

張凱傑指出，張麗善將縣府免收水井規費的公告扭曲為收費公文，做成文宣，而營業用水井依規定得繳費，她卻在文宣上引用大埤鄉農會乾燥廠營業用水井的繳費收據，意圖使民眾誤以為農業水井仍要收費。

張凱傑進一步說，張麗善陣營15日再度指鹿為馬，在網路將成功大學研究團隊測試抽水、對地下水位的影響所安裝的水表，說成縣府為收取水井規費所安裝，透過宣傳車宣傳「一隻水井2700元…」誤導民眾。

簡承佑表示，張麗善操弄水井規費謠言，並以文字、圖畫散布，已涉嫌違反《選罷法》第104條，意圖使人不當選，決定提告。

(中國時報)