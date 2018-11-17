滿州鄉長政見會 莊惠明唱獨腳戲

2018年11月17日 04:11 中國時報 謝佳潾 ／屏東報導 ／屏東報導

滿州鄉公所16日舉辦鄉長政見發表會，但到場聆聽的選民卻少得可憐，且連古榮福、莊惠明、余增春等3名候選人中，也只有莊1人出席，他不禁自嘲在唱獨腳戲，不過曾任外交部、經濟部駐外官員的他所表現出的「高度」與「態度」，就連選務人員都佩服不已。

「我不是砸錢、而是砸政見的人！」現年63歲的莊惠明曾任外交部駐外祕書及經濟部駐希臘、以色列、奧地利等代表處經濟組長，4年前萌生參政念頭，今年毅然決然退休投入選戰，並洋洋灑灑提出9大政見，他說，滿州鄉有得天獨厚的天然資源，但卻被忽視了半世紀之久。

莊惠明說，他雖11歲就離家讀書、工作，但關心滿州未間斷，而時過50多年、在地球轉一圈後，他回頭看家鄉竟是「不進反退」，他小時候的滿州不輸恆春，但現在全鄉人口數竟不到萬人，其實解決人口流失不二法門，不外乎是增加社會福利、就業機會。

他指出，滿州有條件讓社會福利自給自足，只要發展風力、太陽等綠能發電，絕對有盈餘供應鄉民福利，而就業機會就是整合觀光資源，滿州的觀光不只有佳樂水、港仔大沙漠，小型藍色海洋公路也是亮點之一，另外小型觀光工廠也能做。

他坦言，相較另2名候選人，他很不接地氣，但有能力去實踐承諾，就盼鄉民支持。地方人士指出，余增春是現任鄉長、古榮福是前公所祕書，2人在地深根已久，莊真的有得拚了。

(中國時報)