徐耀昌亮政績 徐定禎提改革

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中國時報
何冠嫻、巫靜婷／苗栗報導

苗栗縣長選舉候選人公辦電視政見發表會16日登場，由抽籤順序1號的候選人徐耀昌、2號徐定禎、4號黃玉燕輪番上陣，朱泰平未出席，被視同棄權。雙徐見面雖無互動，但透過說明會互嗆，火藥味濃厚。

徐耀昌第1輪打頭陣，細數任內亮眼政績，政見達成率更高達9成，期盼有機會能繼續將苗栗打造成觀光科技大縣。

徐定禎隨後上場，直指苗栗不得再落後，強調「苗栗不能再等了」，他說，近年平均家戶所得已減少7萬多元、人口流失1萬多人，痛批苗栗仍原地踏步。徐定禎強調徐耀昌不解決財政問題、恢復福利，反而陷入建設迷思，徒增無意義的蚊子館。

徐耀昌第2輪回擊，指徐定禎不發表政見「只會唱衰苗栗」，打擊縣府員工士氣，讓他相當心痛。徐耀昌更批徐定禎的免費營養午餐為假議題，並引用農委會主委林聰賢在宜蘭助選時的說法「若實施免費營養午餐，不用3天就倒攤了」，認為苗栗恐將面臨相同狀況，勸徐定禎不要亂開支票讓縣民失望。

徐定禎表示，上任2個月後提出財政改革方案，半年內拿回財政主導權，1年內恢復福利政策，他認為，免費營養午餐是投資，而非經費支出，將採購在地食材、促進經濟，並朝結合長照的老人共餐規畫。

黃玉燕則在兩輪的發表會中，提出10大經濟創富政策，欲建立經濟及宗教特區、規畫宗教朝聖旅行團，並將原民及客家文化納入精緻旅遊，盼發揮宗教影響力帶動苗栗經濟。

(中國時報)

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