疑遭錄音 詹江村控市府變東廠

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中國時報
／桃園報導

綠黨市議員王浩宇日前聲稱握有桃園市議員詹江村索討平鎮公所人事異動資料的錄音檔，詹質疑電話遭錄音，16日痛斥市府淪為東廠、王浩宇成了錦衣衛，怒告人事處洩密、瀆職，王則澄清是投訴人和自己求證的錄音檔、和人事處無關，斥詹自己「腦補」，將由檢察官認定。

詹江村說，議員舒翠玲4月影片在選前15天才流出，王浩宇聲稱是當事人離職才敢公布，詹12日調閱平鎮區公務員異動數據變化，想藉此「打臉」沒人異動、都是政治操作，沒想到13日王浩宇就直播宣稱握有他打給公所的錄音檔，並在網路刊登「還沒秋後就要算帳」廣告，王還強調不排除選前公布錄音讓詹落選，否則將退出政壇。

詹江村痛斥是綠色恐怖，當初助理是面對面請託調閱平鎮離職率，不久就接到人事處電話，質疑是市府精心設計的「釣魚電話」，側錄再私下給王政治操作，怒喊：「市府變東廠，桃園五告慘！」呼籲王浩宇立刻公布錄音檔，或兌現承諾退出政壇。

聲援的桃園市長候選人陳學聖則斥竊錄讓府會關係惡化、彼此缺乏互信，呼籲鄭文燦拿開政治黑手。

人事處則以案件已進入司法程序，婉拒發言。王浩宇強調手中是投訴人的錄音檔以及跟市府人員求證的錄音檔，跟人事處無關，坦言錄音當事人並不知情，也擔心害到對方，只會放給檢察官聽、不會對外公布。

(中國時報)

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