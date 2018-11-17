妙語諷刺 林姿妙狂轟陳歐珀

國民黨宜蘭縣長候選人林姿妙，在首場公辦電視政見發表會上火力全開，除為自己提出的政見強力辯護，還連批帶打對手陣營。（林姿妙競選總部提供）

友善列印
中國時報
／宜蘭報導

宜蘭縣長選舉首場公辦電視政見發表會16日登場，國民黨籍縣長候選人林姿妙臨場表現讓人驚艷，一舉扭轉「不大會說話」的印象，不僅對競選政策侃侃而談，多有正面的辯護，還反批民進黨候選人陳歐珀一再吹捧自己有高學歷，但卻是「連訃文都看不懂」（暗指陳歐珀擅闖前總統馬英九母親秦厚修靈堂事件），另譏諷陳歐珀「縣長也要當、立委也要當」，哪有本事兩個職務都要當？

譏陳歐珀 訃文都看不懂

林姿妙在第一階段就宣布，當選後不僅宜蘭國際童玩藝術節一定會續辦，而且還會與羅東藝穗節、冬山河流域結合起來，創新求變，讓童玩節升級，成為國際級的觀光活動，並且增加民間參與，帶動觀光人潮，「有人潮就有錢潮，有人潮自然就能帶動觀光」。

強打政策 免費營養午餐

對於被其他候選人鎖定批評的「全縣國中小學生免費營養午餐」政策，林姿妙也正面接戰，她表示，有媒體統計過，全國「蚊子館」所浪費的錢，足以供給全國學生免費營養午餐17年，她當上宜蘭縣長後將會開源節流、大力招商，有效活化中興文創園區等宜蘭縣內的「蚊子館」，改善宜蘭縣的財政困境。

林姿妙也反批說，所有候選人都說在少子化趨勢下要照顧年輕人，但如果連免費營養午餐都做不到，還談什麼照顧年輕人？「自己做不到就說別人是騙子，那是能力不足的問題！」林姿妙強調，她身為一個母親，更在年輕就守寡，深知養兒育女的辛苦，別人做不到的，她一定會做到，用心地減輕年輕人的負擔；林姿妙並表示，她將會廣設公托，讓年輕的家長們不用再飽受抽籤（進入公托）之苦，如果家長想讓孩子唸私托，選擇權也是交還給家長決定。

(中國時報)

疑遭錄音 詹江村控市府變東廠 侯友宜林口強攻 喊不怕抹黑

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。