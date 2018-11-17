妙語諷刺 林姿妙狂轟陳歐珀

2018年11月17日 04:11 中國時報 胡健森 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

宜蘭縣長選舉首場公辦電視政見發表會16日登場，國民黨籍縣長候選人林姿妙臨場表現讓人驚艷，一舉扭轉「不大會說話」的印象，不僅對競選政策侃侃而談，多有正面的辯護，還反批民進黨候選人陳歐珀一再吹捧自己有高學歷，但卻是「連訃文都看不懂」（暗指陳歐珀擅闖前總統馬英九母親秦厚修靈堂事件），另譏諷陳歐珀「縣長也要當、立委也要當」，哪有本事兩個職務都要當？

譏陳歐珀 訃文都看不懂

林姿妙在第一階段就宣布，當選後不僅宜蘭國際童玩藝術節一定會續辦，而且還會與羅東藝穗節、冬山河流域結合起來，創新求變，讓童玩節升級，成為國際級的觀光活動，並且增加民間參與，帶動觀光人潮，「有人潮就有錢潮，有人潮自然就能帶動觀光」。

強打政策 免費營養午餐

對於被其他候選人鎖定批評的「全縣國中小學生免費營養午餐」政策，林姿妙也正面接戰，她表示，有媒體統計過，全國「蚊子館」所浪費的錢，足以供給全國學生免費營養午餐17年，她當上宜蘭縣長後將會開源節流、大力招商，有效活化中興文創園區等宜蘭縣內的「蚊子館」，改善宜蘭縣的財政困境。

林姿妙也反批說，所有候選人都說在少子化趨勢下要照顧年輕人，但如果連免費營養午餐都做不到，還談什麼照顧年輕人？「自己做不到就說別人是騙子，那是能力不足的問題！」林姿妙強調，她身為一個母親，更在年輕就守寡，深知養兒育女的辛苦，別人做不到的，她一定會做到，用心地減輕年輕人的負擔；林姿妙並表示，她將會廣設公托，讓年輕的家長們不用再飽受抽籤（進入公托）之苦，如果家長想讓孩子唸私托，選擇權也是交還給家長決定。

(中國時報)