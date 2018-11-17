侯友宜林口強攻 喊不怕抹黑

2018年11月17日 04:11 中國時報 吳岳修 ／新北報導 ／新北報導

選前倒數8天，侯蘇陣營重兵不約而同集結新北市溪北地區，侯友宜16日上午馬不停蹄先赴林口觀音寺參拜並到市場掃街，隨後搭車巡迴林口、泰山拜票，下午到三重造勢，晚上再趕回新莊掃街；蘇貞昌一整天也鎖定林口及泰山車隊掃街催票，晚間回防淡水舉辦造勢晚會，互別苗頭意味濃厚。

國民黨新北市長候選人侯友宜在市議員蔡淑君等人陪同下，16日一早先到林口竹林山觀音寺參拜，侯友宜與觀音寺董事長吳宗雄閒聊時感嘆，台灣政治有太多東廠跟張天欽們，他好不容易跟大家努力關掉深澳電廠，但是民進黨的東西南北廠都在製造政治汙染，這就叫做政治汙染燃煤工廠。

侯狠批綠 製造政治汙染

侯友宜說，選舉應該要好好拚經濟、談政策，但這些汙染工廠製造的政治空汙強迫大家在不知不覺中吸食，選舉過程每個人各有政黨立場，也都用很多招數處理對手、扭曲事情，他呼籲新北市民「11月24日用選票關掉這些東西南北廠」。

近來高麗菜價格崩跌，侯友宜下午出席議員候選人王威元三重造勢大會時，展露菜市場之子的灑脫性格，當場挽起袖子當起「叫賣哥」，有民眾出價2000元買下2顆高麗菜，義賣所得捐贈三重獨居老人協會，民眾鼓掌叫好；侯友宜提到對手連日抹黑攻訐，舉府院黨之力對付他，但是「我不怕，他再大咖，都不會比市民更大咖！」侯強調「勝利一定在正義這一方，我們一定會贏！」

義賣高麗菜 助獨居老人

蘇貞昌16日上午7時先到板橋農村公園、石雕公園，與晨運民眾打招呼問候，隨後再與立委呂孫綾等人車隊遊行林口拜票，車隊下午轉往泰山掃街，沿途全程開直播與網友分享，晚間則是趕回淡水捷運站後廣場，舉辦「新新北，會做事」造勢晚會，不少支持群眾拿著寫有「衝」的紙板加油，蘇則是比出「讚」的手勢回應，同時邀請民眾22日到新莊陽光草坪替歌手詹雅雯打氣。

(中國時報)