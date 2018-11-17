3打1緊咬白米賄選 徐欣瑩喊冤

徐陣營強調白米賄選是對手抹黑。（莊旻靜攝）

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中國時報
邱立雅／竹縣報導
公辦政見發表會上，縣長候選人們發言都緊咬徐欣瑩白米疑雲。（邱立雅攝）

白米案風波延燒！民國黨新竹縣長候選人徐欣瑩遭質疑利用白米賄選，16日上午民進黨縣長候選人鄭朝方出席立院黨團記者會，呼籲徐團隊針對發送的白米數量說清楚，也希望檢調盡速調查。下午湖口公辦政見發表會上，葉芳棟、楊文科、鄭朝方都意有所指白米案，徐欣瑩則強調是對手抹黑，澄清絕非賄選。

綠營呼籲 速說明清楚

鄭朝方昨天上午在立院炮轟徐欣瑩身為候選人，送超過30元以上的物品，還試圖以別人轉贈、協助辦理的說法含糊其辭。下午公辦政見發表會上，又緊咬徐身為政治工作者，所作所為要對得起天地良心，因為「舉頭三尺有神明」。

無黨籍候選人葉芳棟先稱讚徐欣瑩主打乾淨選舉，但後又宣稱自己不辦米粉場也不發白米。楊文科也說，自己不會去買白米送人家，絕對不幹違法的事情。

善舉被抹黑 徐哽咽撇清

最後上場的徐欣瑩在談完政見之後，拿出看板澄清自己絕無賄選，而是善舉被拿來大做文章，講到激動處一度哽咽。徐欣瑩表示，大家口口聲聲都說要乾淨選舉，但卻「台上做一套、台下做一套」，自己是因為情同姊妹的友人家族長期做公益，過世後她的兒子想完成母親遺願，準備白米捐贈並請求協助發放，卻遭到對手栽贓抹黑。

鄭朝方團隊表示，目前地檢署正分案調查中，蒐集相關事證，釐清是否涉及賄選。

鄭朝方陣營指出，徐欣瑩自稱從政經歷豐富，難道不清楚選舉期間要格外小心？白米上印有徐欣瑩字樣，還清楚寫著新竹縣長參選人，做善事要大家都知道，難道是假借愛心之名、行賄選之實？

(中國時報)

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