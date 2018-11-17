交通政見交鋒 王魏隔空駁火

國民黨彰化縣長候選人王惠美車隊一早從福興鄉出發，前往芳苑、大城、竹塘、埤頭、二林等鄉鎮掃街拜票。（吳敏菁攝）

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中國時報
／彰化報導
民進黨彰化縣長候選人魏明谷晚間在桃園市長鄭文燦陪同下，車隊在和美掃街拜票。（吳敏菁攝）

選戰倒數第9天，國民黨彰化縣長候選人王惠美16日以車隊掃街，並在臉書播放出質問彰化鐵路高架化的競選影片；民進黨候選人魏明谷拚連任，白天陪蔡英文總統啟動彰化農村文學館，晚間文化部長鄭麗君、桃園市長鄭文燦、台中市長林佳龍等都來掃街助講，拉抬聲勢。

王批行政效率不彰騙選票

王惠美昨從福興鄉前往芳苑、大城、竹塘、埤頭和二林進行車隊掃街拜票，沿途受到支持者熱情揮手、高呼「凍蒜」。

王惠美的競選短片質疑彰化鐵路高架化到底還要等多久？連國發會主委都說，這個案子國發會還沒完成行政程序。王惠美抨擊「行政效率不彰，魏明谷只是為了騙選票」且高雄捷運要延伸到路竹、南投也要有捷運，為什麼南彰不能有？彰化人不能當二等公民、彰南人不能當二等縣民。

魏營駁抹黑 大咖陪掃街

魏明谷陣營回擊，王惠美過去4年不關心彰化市鐵路高架化，到了選舉才在著急，干擾行政又抹黑，「先有公路，再談軌道」才是最符合鄉親需求，指王惠美說代表彰化人要捷運「一意孤行」，未來當縣長，大家真的放心嗎？

魏明谷的車隊晚間在和美掃街拜票、舉辦造勢晚會，直稱彰化是最關鍵一站，桃園市長鄭文燦、台中市長林佳龍等都來助陣。魏明谷表示，和美有紡織與精密五金產業和國道3號便捷交通，積極整建街長宿舍、改造德美公園、營造外商綠電營運總部，要打造彰化第3大亮眼新城市。

黃文玲籲離岸風電重簽約

無黨籍候選人黃文玲昨則提出福利政策，抨擊黑箱離岸風電，要重新簽約，將2成回饋彰化做社福。魏營則要黃文玲了解電價審查過程，不要一直用錯誤資訊誤導。

(中國時報)

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