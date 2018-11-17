現金買票歪風 嘉市羈押24人

2018年11月17日 04:11 中國時報 廖素慧 ／嘉市報導 ／嘉市報導

嘉義檢警調查獲嘉義縣溪口鄉第1選區王姓鄉民代表候選人涉嫌透過樁腳以1票1000元買票，帶回王姓候選人及其4名樁腳調查，起獲11萬8000元現金賄款，王姓候選人否認犯案，16日法院裁定羈押王姓候選人及另名某村長候選人的張姓樁腳，目前選偵案移送466，有24人被羈押。

每票1000 共查扣11萬8000

檢察官柯文綾、周欣潔及主任檢察官郭志明指揮嘉義縣民雄警分局、調查局航業調查處高雄調查站、嘉義縣調查站，15日查獲溪口鄉第1選區王姓鄉代候選人，於11月間涉嫌透過劉姓、謝姓、吳姓、何姓樁腳等4人，陸續以每票1000代價，向各自熟識的選民買票，在樁腳及選民的住處查扣賄款共11萬8000元。

檢察官複訊，王姓候選人否認賄選，檢方認為王姓候選人涉嫌重大、有勾串共犯或證人之虞，向法院聲請羈押禁見獲准，劉姓、謝姓、吳姓樁腳3人，犯嫌重大但無羈押之必要，裁定各5萬元交保，何姓樁腳及其餘選民飭回。

溪口鄉候選人 查扣賄款4000元

另外，柯文綾指揮警調查獲張姓、王姓樁腳，於今年11月間以1票1000元之代價，向熟識選民買票，要求投票支持嘉義縣溪口鄉某村長候選人，查扣賄款4000元，張姓樁腳被聲押獲准，王姓樁腳等人飭回。

檢察官徐鈺婷16日指揮嘉義縣民雄分局、法務部調查局航業調查處高雄調查站、嘉義縣調查站，查獲江姓樁腳涉嫌於10月間為嘉義縣大林鎮某鎮民代表候選人現金買票，1票500元，查扣賄款4000元，江姓樁腳聲押，法院裁定交保。

嘉檢發言人蔡英俊表示，嘉檢查賄成果亮麗，目前選他案339件，警調移送之選偵案110件466人，查獲的樁腳、候選人經地方法院裁定羈押禁見者多達24人。

(中國時報)