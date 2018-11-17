古道通不通 縣長候選人交鋒

2018年11月17日 04:11 中國時報 林和生 ／屏東報導 ／屏東報導

被稱作台灣公路唯一缺口的阿朗壹古道，是不少旅人指定造訪、一生一定要走一趟的生態之旅。國民黨屏東縣長候選人蘇清泉喊出，若當選縣長將在兼顧環保的前提下打通古道，全力發展民生與觀光；綠營則回批，毫無文化疼惜觀念，藍綠交鋒、炮火猛烈。

蘇清泉籲 隧道方式打通

連接屏東縣滿州鄉佳樂水到台東縣卑南的恆春琅嶠卑南古道，全長203公里，是台灣最南端的古道；其中一段從台26線省道台東安朔到屏東旭海段俗稱的「阿朗壹古道」至今中斷，也被稱為是台灣公路唯一的缺口。

喊出全力發展農漁業及觀光的蘇清泉則認為，便利交通是發展觀光最重要的動脈，除了爭取興建環島高鐵、環島高速公路外，更強調，將在不影響當地生態與環境的前提下，以隧道打通阿朗壹古道這斷掉最後一哩路，讓滿州、牡丹的交通及觀光獲改善。

綠營批評 無異殺雞取卵

但此語一出引來綠營猛烈批評，民進黨屏東縣黨部主委許展維指出，為了發展觀光而開通阿朗壹古道，無異是殺雞取卵，讓全台保存最完整、最美的海岸線古道，從此消失在台灣地圖上，根本對環境、文化毫無疼惜觀念。

許展維加碼表示，在馬政府時期，曾說過要把高鐵、捷運延伸屏東，8年過去只是空白支票，但蔡英文總統上台後，在屏東縣長潘孟安全力爭取下，捷運、高鐵已啟動規畫、選址評估作業，因此蘇清泉在提交通政策前，應先幫馬英九向屏東縣民道歉。

(中國時報)