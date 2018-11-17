林右昌特調 基隆限定蜂蜜檸檬

2018年11月17日 04:11 中國時報 李怡萱 ／基隆報導 ／基隆報導

選戰進入最後階段，基隆市長林右昌近期走遍基隆巷弄掃街，先前帶著幕僚在行程結束後，買了時下討論度很高的「蜂蜜檸檬」引發網友熱烈討論。林右昌打鐵趁熱，16日下午，更在競選總部開直播，與大家分享如何用基隆限定的「紅淡蜜」，調出最佳比例的「蜂蜜檸檬」。

林右昌昨一早8點就前往台北參加廣播節目，暢談4年政績、城市發展、市長滿意度改善及選舉點滴，下午回到基隆後又馬不停蹄開直播，整日行程滿檔。

他表示，基隆的紅淡蜜，多半來自七堵山區，當地蜂農們，因為地利環境，馴養著台灣原生種的「土蜂」採集紅淡比花蜜。

林右昌說，「土蜂與洋蜂習性不同，土蜂比較勤勞，能翻山越嶺採花蜜，相較之下，懶惰的洋蜂在基隆就比較難生存。」意指基隆囝仔勤勞又認真！

而在直播當中，林右昌親手示範，平常自己在家裡調配的蜂蜜檸檬，除了選用比較香甜的紅淡蜜之外，也會搭配黃色的大檸檬，他說「我比較喜歡喝甜，所以用黃檸檬比較不酸。」並當場與幕僚分享，大讚「比外面賣得嚐起來更香！」

另外，林右昌也在直播當中與大家預告，17日晚上六點，將在六合停車場舉辦造勢晚會，他說「其實是歡樂的嘉年華會，因為有MOMO家族、乖乖、奶油獅人偶要來陪小朋友同樂！」邀請市民朋友明天一起來狂歡。

(中國時報)