議員綁鄉代 金門傳套票行賄

2018年11月17日 04:11 中國時報 李金生 ／金門報導 ／金門報導

金門地檢署查獲縣議員綁鄉民代表「套票」現金買票案，涉嫌賄選的金寧鄉楊姓鄉代候選人遭檢方聲押獲准，並續指揮警調循線追查，不排除有更多人涉案或向上發展的可能。

另檢方繼日前收押穿梭台金兩地，替烈嶼鄉某鄉長候選人買票的李姓樁腳後，昨再羈押居間用包括「中金線」來回機票在內共5000元的代價，替該鄉長候選人賄選的旅台林姓被告。

目前，金門已接獲賄選檢舉情資近60件，檢警調協同海巡、憲兵隊等單位過濾清查，至今已有2案、3人羈押。涉案被告共15人，其中包括2名現役軍人在內。另有5名證人。

檢方在9月間掌握金寧鄉楊姓鄉代候選人用現金買票，尋求自己及個人支持的某縣議員候選人一起當選情資，即由檢察長毛有增指派檢察官張漢森立案偵辦，前天展開搜索收網行動，查扣現金5萬餘元、候選人名片並約談、拘提楊某及選民等4人到案。

檢方以楊某涉嫌以縣議員每票5000元、鄉民代表每票3000元的代價，向蔡姓選民及其家人買票，共交付1萬6000元，已涉違反選罷法且有與共犯及未到案證人串證之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。賣票的蔡姓民眾等人因坦承不諱，且主動繳回賄款1萬6千元，分別諭知交保及請回。

檢察長毛有增表示，檢警調以具體行動展現查賄決心，「絕對是玩真的！」希望有心人莫心存僥倖，也盼望收到賄款的民眾勇敢自首，該署將依法從輕處理。

(中國時報)