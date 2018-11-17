暌違19年 中橫開放公車上路

台中市長林佳龍（右三）、立委江啟臣（左二）參加梨山幸福巴士通車典禮。（王文吉攝）

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中國時報
／台中報導

中橫便道開放遊客搭公車了！台8線中橫公路谷關至梨山因921地震毀損，從省道降級為便道，管制通行長達19年。經交通部斥資9.2億元，以3年時間優化路況，16日在谷關由台中市長林佳龍、立委江啟臣等共同宣布「開放客運中巴無差別復駛」，讓當地居民相當開心。

中橫便道梨山幸福巴士通車典禮在谷關的東西橫貫公路牌樓前舉行，林佳龍、交通部常務次長祁文中、立委江啟臣、台中市交通局長王義川及豐原客運董事長林伯洋等均到場，見證865路公車通行中橫，副市長林陵三還搭乘首發車前往梨山，視察開通成果。

林佳龍表示，中橫便道開放865路公車通行，就像打通中台灣交通「任督二脈」，不僅保障梨山人民行的權益，還帶動山城發展，強化觀光及農業，感謝江委員在立法院積極推動打通中橫便道，並爭取預算，會勘過無數次。

江啟臣說，中巴通行是一個暢通的開始，林市長也提到希望進一步恢復省道通行，不見得要走青山上線，而應找出一條能讓居民安全便利回家的路，交通部對此責無旁貸，希望政府給人民的承諾能一一實現。

交通局表示，865路公車採預約式搭乘，初期配合中橫便道開放時段，每日運行6個班次，抵達梨山後銜接866路公車接駁前往福壽山及武陵農場，均享10公里免費及票價60元上限優惠。便道若因天災或天候封閉，由豐原客運透過預約時所留的聯絡方式，通知乘客停駛資訊。

(中國時報)

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