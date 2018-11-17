候選人違規插旗 拆除逾千支

2018年11月17日 04:11 中國時報 洪榮志 ／台南報導 ／台南報導

九合一選舉競選活動起跑，台南市政府環保局從9日起開放36個行政區100處競選廣告設置專區，提供候選人插旗宣傳，但仍有不少候選人旗幟違規綁在樹上或插在人行道外側，影響行車安全，環保局已拆除逾千支旗幟。

環保局指出，開放的100處競選廣告專區，已依選罷法規定的競選活動期間，分別於11月9日開放市長、11月14日開放議員、11月19日開放里長候選人使用，但仍應依據《台南市公職人員選舉競選廣告物使用管理規則》規定設置，如有違規，環保局都會直接拆除。

據統計，被拆除的廣告旗幟，多數都是直接綁在路燈桿、電線桿、行道樹或其他公共設施上，但也有設在人行道外側，影響行人及車輛往來安全；依規定應用旗座設於人行道內側，以策安全，並應維護整潔及公共安全，善盡管理責任。

環保局表示，多數候選人都能遵守法規，在市府設置的競選廣告專區插旗。但部分候選人因忽略插旗位置、方式等相關規定，導致以錯誤的方式插旗。該局拆除後也都將旗幟歸還候選人，並說明正確插旗方式，籲請不要再違規插旗。

環保局強調，依規定競選旗幟應於11月24日投票日下午4時前自行清除完畢，如果沒有主動清除，環保局即視同廢棄物拆除處理。該局會秉持公平、公正立場，不分黨派色彩，發現違規設置競選旗幟或廣告物一律派員拆除，希望候選人共同維護市容觀瞻及公共安全。

(中國時報)