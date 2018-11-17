香帥蛋糕文化館 熱鬧開幕

2018年11月17日 04:11 中國時報 宋原彰／新北報導

團購美食正夯！尤其是炙手可熱香帥蛋糕，近來新廠喬遷並由新北市經發局評鑑，設立為產業文化館16日在汐止區隆重開幕，新北市長朱立倫、汐止區長徐開宇、新北市經發局長張峯源、新北市議員廖正良共同為香帥蛋糕公司歷史性的一頁作見證。

香帥蛋糕對於產品堅持「新鮮」、「嚴選」，打造出「經典芋泥卷」，也造就了香帥傳奇。董事長王志德表示：「希望藉由產業文化館的設立能再造香帥另一波傳奇、成為活絡地方社區的在地友善企業」。

香帥蛋糕秉持在地精神於汐止紮根，希望透過廠館的觀光化，帶動周邊，創造就業機會，讓更多汐止的年輕人願意留在家鄉。董事長王志德還特別提及：「我們將以廠館為基地，計劃更多有益於地方文化交流的活動，為地方發展盡一份心力」。

為了讓汐止這個歷史悠久且具備豐富文化特色的珍貴資產能夠傳承下去，需要每一位在地居民付出行動，使汐止文化深耕茁壯，讓汐止人以「身為汐止人為榮，創造更多榮耀汐止的傳奇。

香帥蛋糕除了藉助自身耕耘多年的品牌力和對產業的影響力發展汐止地方觀光，吸引人潮來訪，更以成為守護台灣環境的綠色企業為目標，致力投入綠能產業，將香帥蛋糕芋製所結合太陽能光電發電系統，成為實質發揮功效的示範場域，讓更多民眾進一步認識綠能產業，推廣環保教育，讓全民共同守護台灣的環境！

香帥蛋糕為延展愛鄉情懷與關懷社會的能量，開幕首日優先免費開放弱勢團體進館參觀，包括：松柏長青關懷協會、伊甸社會福利基金會。現場貼心的準備糕點、茶飲品嘗，期許讓弱勢朋友走出戶外，提供一個體驗活動、享受美食的場所。

(中國時報)