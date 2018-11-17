王平川控同黨替對手站台

2018年11月17日 04:11 中國時報 李其樺 ／台南報導 ／台南報導

台南市第二選區（北門、學甲、將軍、七股、佳里、西港）選情日趨激烈，民進黨市議員候選人王平川16日召開記者會，呼籲同黨市議員蔡蘇秋金、侯澄財別再替無黨籍候選人站台，也要求市黨部應對2人違紀行為有所表示；對此，蔡蘇、侯均認為沒有違紀，民進黨市黨部表示，會盡最大努力讓民進黨在第二選區3席全上。

王平川指出，大北門地區應選5席，民進黨原提名他和蔡蘇秋金、陳俊安參選，但現任議員陳朝來及蔡秋蘭因議長跑票案被民進黨開除黨籍，本屆以無黨籍參選，勢必衝擊綠營票源。此外，民進黨現任議員蔡蘇秋金、侯澄財跑去替無黨籍參選人站台，也使他的選情告急。

王平川強調，市黨部對於蔡蘇秋金、侯澄財拉抬無黨職候選人這樣的行為，不應再不聞不問，他也呼籲蔡蘇秋金應扮演「母雞」角色，多方拉抬他和陳俊安選情，讓民進黨3席全上。

蔡蘇秋金表示，上月底無黨籍里長候選人陳敏男舉辦競選茶會，她受邀前往參加茶會並上台致詞，雖然當天無黨籍市議員候選人謝財旺也有到場，不過，純粹是「場面話」，強調那天是為黨開拓票源，而非替特定候選人站台。

侯澄財表示，陳昆和過去多次替賴清德和民進黨候選人抬轎，也是他心目中最適合接班的市議員候選人，自認替陳站台並沒有違紀。

民進黨市黨部主委黃先柱回應，站在黨的立場，會努力讓三3候選人順利當選，至於侯澄財替無黨籍候選人站台行為，已在今年11月初向黨中央呈報，後續將由中評會決定如何處置。

(中國時報)