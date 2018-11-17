台東縣長候選人 競選口號對尬

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中國時報
／台東報導

民進黨台東縣長候選人劉櫂豪16日舉行「台東就是台東 用選票挺櫂豪」CF發布記者會，與對手國民黨台東縣長候選人競選口號「台東不只是台東」爭鋒相對，饒慶鈴陣營16日下午也進行回應，「台東不只是台東，台東還有無限可能」。

劉櫂豪表示，他不是政治世家出身，而是跟大家都一樣白手起家，都堅信台東的價值，支持自己，每個人都要用自己平凡的力量來讓台東改變。劉櫂豪強調這幾年的經歷，就是一趟回家的過程，讓他有機會歷練認識台東的多元與厚實。

劉櫂豪也呼籲未來這幾天，請大家花5分鐘思考，哪個候選人的歷練完整，對鄉親、土地最誠懇，對台東價值的述說最符合大家的期待，是真正與大家站在一起，這次選擇重要的是台東未來的發展。

饒陣營則由饒慶鈴競選辦公室發言人雷明聖進行回應，以台東縣政府今年推出的「V型人數位縣民」為例，他表示，縣府推動「V型人」，讓台東擁有許多潛在縣民，也是希望不要將台東僅侷限在這塊土地上。希望當站在台東這塊土地上，可以從中發想更多無限可能，讓台東不只是台東。

雷明聖表示，劉櫂豪除了狹隘地看待台東就是台東，更抨擊我們在將炮口對向中央，是在激化台東的政治對立。雷明聖簡單反問一句：「今日是誰在激化台灣社會的對立？」雷明聖認為，這個疑問，人民自有評斷。

(中國時報)

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