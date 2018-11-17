新北公辦政見發表會 出席率低

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中國時報
／新北報導

新北市第7選區公辦政見發表會16日於土城登場，卻有近一半候選人缺席，網路直播的觀看人次僅達百人，原訂約4小時的發表會最終在2小時內提早結束；出席的洪佳君表示，公辦政見會若能結合更多資源，必能發揮更大的效益；未出席某候選人則認為，政見公辦會流於形式，倒不如善用自身臉書開直播、LINE作行銷，成效更佳。

選戰倒數8天，新北市選委會陸續進行公辦政見發表會，12個選區已舉辦共14個場次，候選人15分鐘內各自表述，端出牛肉政見盼能獲得選民青睞。

第七選區的公辦政見會16日登場，但15位候選人中，僅有現任議員洪佳君、林銘仁、王明麗、黃永昌以及候選人曾進益、蘇泓欽、歐金獅、廖宜琨共8人參與，部分候選人姍姍來遲，網路直播當下觀看人次高峰未及50人，收視慘淡。

未出席的某候選人指出，早上打開網路轉播時，同時間觀看人次竟只有3人，自己也嚇了一跳，選舉雖然從陸戰打到空戰，但公辦政見發表會流於形式，宣傳效果大打折扣，倒不如省下時間掃街拜票，或善用自身臉書粉絲專頁開直播，成效更佳。

洪佳君則持相反意見，她在早上7點多第一個抵達會場，卻抽中末號，仍耐心等待2個多小時，樂於向觀眾說明願景。她認為，主辦單位、工作人員都相當用心，但正因為候選人興趣缺缺，才會導致平台逐漸沒落並失去競爭力，若公辦會能結合更多資源，加強宣傳，必能發揮更大的效益。

(中國時報)

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