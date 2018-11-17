超萌治療犬 逗樂失智長者

2018年11月17日 04:11 中國時報 譚宇哲 ／新北報導 ／新北報導

中和瑞齡據點日前舉辦雙和區「共照牽手 失智據點活力秀」，由超萌治療犬「哈媚」帶來才藝表演，「哈媚」毛色雪白、圓滾滾的毛型看起來就像一團雪花球，模樣相當可愛，在動物輔助治療師指令下，乖巧的哈媚與失智長輩開心互動，萌度破表，讓爺奶們笑得合不攏嘴。

中和瑞齡據點負責人夏安婷，身兼職能治療師和動物輔助治療師，她表示，中和瑞齡據點主要服務的對象是失智長輩跟家屬，今年與台灣動物輔助治療發展協會合作，接受衛福部長照司的預防及延緩失能的「人犬一家親」12周動物輔助治療計畫。

透過動輔師設定服務目標、設計活動、動輔員會帶領經過檢定合格的治療犬接觸失智長輩，治療犬有尋求人注意的慾望，可激發失智長輩的付出與回饋的需求，願意接受更多的挑戰，而與失智長輩間非口語的正向互動、撫觸，也能讓長輩感受安定、溫暖，家屬也在治療犬的撫慰下暫時紓解照顧壓力。

中華民國職能治療師公會全國聯合會理事長張自強表示，日漸普遍的失智症非藥物療法「綠色照護」（green care），是結合運用動物或植物等自然元素、場景，藉由人與自然事物互動的歷程來療癒身心，動物輔助治療因具有主動性，所以更能夠在建立社交互動，以達到情緒緩解及提升生活品質等目的。

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(中國時報)