誤簽連署 古坑咖啡業者公開道歉

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中國時報
／雲林報導

日前有人在斗六市派發一張「古坑人的心聲」，抨擊斗六市長候選人林慧如讓古坑咖啡風華失落，其中署名的庵古坑咖啡業者黃炳煌16日向林慧如公開致歉，他表示當初沒看清楚，以為是農業陳情連署書，對林慧如造成困擾很抱歉。

斗六市最近坊間流傳一張4人連署的「古坑人的心聲」，指責林慧如執政時不應將咖啡產業置之不理，改新創其他產業，使古坑咖啡風華失落10多年。

林慧如競選總部指出，2005年林慧如就任古坑鄉長不久，碰上進口咖啡豆混充事件，她為重建古坑咖啡雄風，要求咖啡誠實標示，公所舉辦的每一項活動，都買在地古坑咖啡請遊客品嘗，行銷古坑咖啡不遺餘力。

競選總部強調，農委會在台灣咖啡開始萌芽階段就採取不輔導、不鼓勵、不禁止政策，不是林慧如的政策。此份文宣有葉姓、黃姓、簡姓、劉姓4人署名，其中庵古坑咖啡業者黃炳煌16日持道歉聲明向林慧如公開致歉。

黃炳煌說，日前友人拿一分文件要他簽名，他因業務忙沒仔細看而順手簽名，經朋友轉知才發現內容是個人看法，對林慧如有失公允，他本人不認同。

林慧如接受道歉表示，擔任古坑鄉長期間她注重的是古坑咖啡重新紮根，從育苗、種植、精製生豆、烘焙，鼓勵咖啡農建立自有品牌，推廣的方法不同罷了。

(中國時報)

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