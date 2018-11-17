解讀美國對台灣選舉的表態

2018年11月17日 04:11 中國時報 主筆室

美國向來視台灣為太平洋島鏈的一環，台灣過去的政經社會發展也存在著美國的影響因素，近日美國在台協會相關人士對台灣選舉表達態度，卻是罕見的作法。值此美中展開「新冷戰」的敏感時刻，其中深意以及對台灣未來的影響，值得細細推敲。

美國在台協會理事主席莫健在媒體專訪時表示，有外在勢力試圖改變台灣風向，散播不實訊息。兩岸使用相同語言，台灣訊息管道便利且有言論自由，使得假消息氾濫，「這是非常危險的」。而前美國在台協會高雄處長杜維浩則在「#we CARE高雄」粉絲團貼文表示，高雄人應該以「新」高雄為傲，希望高雄人對自己的城市有更多的信心與好感。

不論是美國在台協會最高層級的理事主席談話，還是一位前處長的網路貼文，在九合一選舉前夕，都難免讓人產生聯想，而這個聯想，或有可能就是有意要傳達的訊息。莫健的警告也許是從俄國介入美國選舉而來的善意提醒，但也或許是對蔡政府指控「假消息」操作選情的呼應。杜維浩對高雄的努力與進步大加肯定，應該是目有所睹心有所感，不過在「韓流」狂襲，導致民進黨候選人陳其邁選情告急時，卻讓敏感的人嗅出了不同的意味。以美國國務院對外交官在駐在地作為的掌握，以及對美國政治影響力的自覺，說完全沒想到其中的暗示效果，似乎也難以讓人完全相信。

美國過去不是沒有介入過台灣政局，例如台海危機時派航母到台灣海峽、對兩國論及「一邊一國」表達不滿，但很少直接表態挺某個政黨或候選人。國際社會表面上是反對外國勢力介入他國內政，私底下怎麼樣做當然還是各憑本事。此時美方的動作似乎已經把應該是在檯面下的動作擺到檯面上來，不避嫌地表態支持民進黨。

為什麼美國會這麼做？放在美國對中國發動「新冷戰」的架構下觀察，應可以看出脈絡。美國川普總統把中國定位為「意圖改變現狀的強權」，是美國的「戰略競爭對手」，對中國發起貿易戰，美國軍艦進出南海駁斥中國的主權聲索，副總統潘斯更公開痛批中國，這一系列針對中國的敵對動作，讓許多美國人感受到中國崛起對美國在軍事、經濟、科技、發展模式及信念價值上的威脅，因此不分朝野均認同川普對中國的壓制。

當美國將壓制或至少拖緩中國崛起、保障美國領先優勢作為國家基本戰略時，一種有別於舊冷戰的新冷戰模式已經成形，美國在根本上已改變了看中國的眼光，並選擇了不同於過去的政策方向，只是其中有競爭，也有合作，不像舊冷戰那麼壁壘分明且集團化。在美中關係轉趨緊繃對峙時，台灣便提供了美國一個抗衡中國的理由，及一個與中國角力的籌碼。對美國而言，自行其是且親近大陸的台灣，並非好用的棋子，孤立而又全面依賴美國的台灣，才更能掌握。

當然，美國與台灣存有歷史感情與共同價值，台灣長久以來從美國的支持獲得許多利益，在經貿、國際參與、軍事保護（間接的）等方面，美國都是台灣最重要的支持力量。當美中關係緊張時，台灣戰略價值提升，來自美方的安全保障及朝野善意也會增加，這是對台灣有利的。不過美中緊張卻會壓縮台灣兩岸政策的空間，被美國架上抗中最前線，損傷人民對前途的選擇權。

中國崛起是事實，大陸實現統一的決心更無須懷疑，放在21世紀中美戰略競爭關係架構下思考台灣前途，維持自我主體性非常重要。我們現在的決定將影響未來的命運。長遠來說，美國對台灣非常重要，台美關係必須珍惜，但台灣也需要合理、安定、良性的兩岸環境，才能維護生存發展的機會，這是非常艱鉅的挑戰，需要高瞻遠矚的政治家擘畫執行。民進黨政府單一依賴美國、敵對大陸，絕非台灣安定繁榮之道。

(中國時報)