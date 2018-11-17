中選會暗器真多

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中國時報
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中選會在11月2日重新公告了反核食及愛家公投等公投案，並加上行政院的意見書。相關公投領銜人認為中選會違法，向台北高等行政法院聲請停止執行。

其中，愛家公投聲請案已獲准，中選會應立即收回大約900萬份的公報並更新；不過，中選會決定抗告，也不會立即停止執行；反核食公投聲請案還在審理中。

中選會針對特定公投案二次公告的行為有2個問題。第一是按《公投法》規定，公報要在投票日28天前公告，11月2日的二次公告顯然不符規定；其次，刊登行政院的意見書有違中選會公正中立的立場。

不過，從中選會目前的態度看來，顯然中選會是打算用抗告拖過投票日，屆時公投結果已定，大家都沒輒。如此耍賴的態度讓法官當庭斥責中選會視法律為無物。

作為選務執行機關，中選會本該低調扮演好配角即可，但中選會主委陳英鈐一路走來卻十分搶戲，不該發言的時候拚命發言、不適當的言語欲罷不能，甚至不避諱顯露對特定立場公投案的偏袒態度，對行政機關的護航更是不遺餘力。種種行徑早就不適格擔任中選會主委。

然而，民進黨政府高層對外界熱議陳英鈐顯然完全不以為意。如此縱容甚至鼓勵的態度，讓中選會介入公投的手段越發大膽，甚至連公告都可以偷藏暗器。中選會在行政機關的意見書上大作文章，公然違法後，還透過律師大言不慚地辯稱，該提案新增的內容不會影響投票權人的認知。

如果相關單位的意見那麼沒有殺傷力，那是不是請中選會在東奧正名公投的公告中，加上中華奧會提醒可能會造成我會籍喪失的警語如何？

(中國時報)

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