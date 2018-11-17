2018年11月17日 04:11 中國時報 張慧英

法國總統馬克洪應該沒料想到，他提議成立歐洲聯合軍隊，惹來的第一個炮火竟是來自歐洲最重要的盟友──美國。

當然，也怪他自己，在受訪時說：「面對中國、俄羅斯甚至是美國，我們必須保護自己。」把老盟友美國和中、俄相提並論，這真是從何說起，更別提一戰、二戰美國都幫了歐洲大忙，歐美合作的北約是世上最大軍事合作組織，難怪美國總統川普怒罵此說是對美國的「侮辱」，並再度指責歐洲盟友北約軍費出得太少，過度依賴美國。

其實馬克洪是以川普片面退出《伊朗限核協議》，導致歐洲安全遭到威脅為例，主張歐洲不應再仰賴美國保護，應建立「真正的歐洲軍隊」。但把美國和中、俄畫作堆，確是不倫不類，偏偏川普是絕不受氣也不客氣的人，公開回嗆酸文給馬克洪，讓已有些疏離的歐美關係拉得更開了。

建立一個歐洲聯合軍隊，做得到嗎？

二戰過後也有此倡議，但後來不了了之，畢竟和北約功能重疊，看不出太大必要。英國尤其反對，因為會削弱歐美同盟。馬克洪向來主張強化歐盟功能，上任後提出野心勃勃的歐盟改革計畫，其中包括「歐洲干預倡議」──成立一個快速應對衝突或自然災害的特別聯合部隊。本月7日，9個歐盟國家在巴黎召開會議，認真討論其可能性。如果就此發展擴大，成立歐洲聯合軍隊似乎也不是夢。不過，小規模的合作組織或許可實現，但一個大歐洲軍隊，恐怕還是天邊的彩虹。

對歐洲來說，地理上最接近的敵人是俄國，伊朗如果搞核彈的話也要防備，至於中國會不會跨洋攻打，則需很用力才能想像。所以這個歐洲軍基本上和北約疊床架屋，卻會更尖銳地刺激俄羅斯，也疏遠了歐美同盟。而美國的支持對歐洲安全至為重要，集全歐之軍力也不足以彌補失去美國相挺的損失，何況歐洲各有各的盤算，力量未必集結得起來。

一切向錢看的川普想必會益發不爽，他對歐洲國家把安全擔子推給美國，自己軍費卻付那麼少早已抱怨連連，若看到歐盟有錢成立歐洲軍，卻長期對提高北約軍費推三阻四，恐怕就像看到借錢不還的朋友買新車一樣刺眼。

其次是實務上，軍隊需要非常明確的指揮系統，歐洲軍要建立什麼樣的指揮系統、預算如何分配、武器設施如何採購運用、人員如何溝通統合，方方面面都是大問題。如果要做，小規模的嘗試還比較好實現，但那不足以對抗俄羅斯那樣的大敵；真要應付重大敵人，還是得回到運作熟練的北約體系。英國脫歐後歐盟又會少掉一個軍事大國，需要英國奧援時，也得回到北約機制。

德國總理梅克爾支持馬克洪的構想，並表示歐洲軍將與北約同時運作，隸屬於歐洲安全委員會。其實自從川普批評北約及歐盟後，梅克爾就說過歐洲要為自己的安全負起責任，不能再只依賴美國。這反映了川普心中無盟友、攻擊無差別的作法，讓盟友失去了信任。但歐美畢竟在安全、經貿、社會及文化各層面緊密相連，同屬西方價值的歐盟和美國之間深刻的共同點，應該足以承受川普幾年任期所造成的損傷。

不過，已在敗選壓力下交出黨魁棒子的梅克爾，雖說要繼續完成總理任期，但恐怕做不到，很有可能提前下台，屆時德國對歐洲軍的態度還難說，其他國家能否全力支持則更難說。歐洲軍的構想知易行難，而且愈大愈難。

(中國時報)