中選會讓公投爭議無寧日

2018年11月17日 04:11 中國時報 吳景欽

中選會於11月24日依法公告公投案後，再於11月2日對第9至15號案修正行政院的意見書重行公告，下一代幸福聯盟向法院聲請停止執行，台北高等行政法院亦為裁准，中選會卻自行認定裁定違法，並提起抗告，堅持不撤重行公告的版本。於法是否有據？

依據《公民投票法》第17條第1項，在公投日28天前，中選會除公告投票日、編號、主文與理由書外，也須公布政府機關的意見書。這樣的規定除讓選民能明確知曉公投提案的相關內容外，也藉由此公告給參與辯論的正反方，能有事先準備的時間與範圍。至於28天的期間，條文為「應」公告，就非屬訓示而是強制規定，除非是屬錯字或數字更正，否則，就不得於公告後為實質內容的更改。

此次10個公投提案皆是因行政與立法權的懈怠，才迫使人民不得不行使直接民權。因此對這些提案行政院忽略在先與不作為，已有所失，且在其對於公投內容的意見提出，理應比提案者更為迅速，若於公告後，再提出修正意見，就暴露出行政權的漫不經心，也讓人質疑其專業性。

更重要的是，既然已明文公告，就進入閉鎖期，即便只是摘要重點，但這種增修顯已非文字誤寫，而是內容的實質變動，中選會若允其修改與重行公告，既獨厚行政機關，也有違依法行政原則。這對最該講求獨立性的中選會來說，實屬一種自我戕害。

而在有公投提案的領銜人依《行政程序法》第116條第3項，以有急迫情事向台北高等行政法院聲請停止執行，並為裁准，中選會卻拒不遵從。其理由即是法院未依據《行政訴訟法》第116條第4項，於停止執行裁定前，徵詢當事人的意見，就有違法之虞，惟此處的當事人，是否包括處分機關，顯然會有爭執。

而中選會自認有超越法院的解釋權則顯得更有問題。因依據《行政訴訟法》第272條準用《民事訴訟法》第491條第1項的規定，即便抗告，也不影響此等裁定應立即執行的效力，因此即便中選會認為裁定違法，也不能在最高行政法院為裁判前，視台北高等行政法院的裁定於無物，致成為司法機關的太上皇。

在中選會肆無忌憚地侵害司法權下，最高行政法院必須趕緊為裁定。但因目前我國的訴訟法欠缺即時抗告制度，且離選舉日僅剩1星期的情況下，如此的行政瑕疵能否被立即修正，恐怕也是未知數。若真如此，在公投開票結束後，公投案未過關者即可依《行政程序法》第111條第7款，以公告處分有重大瑕疵致無效為由，提起行政救濟，導致司法資源的耗費。而就算是公投過關者，也會因此瑕疵而令人質疑公投的正當性，致使公投議題的爭議繼續延伸。（作者為真理大學法律系所副教授）

(中國時報)