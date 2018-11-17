一場陳其邁與高雄人的辯論

2018年11月17日 04:11 中國時報 曹俊漢

19日國、民兩黨高雄市長候選人將進行一場政策辯論，我們關心的重點不是輸家贏家之爭，而是對辯雙方的主角為誰？性質上，這場辯論絕不是典型政黨之間權力的競逐，而是一場非典型選戰人民的怒潮投射。從造勢現場觀察，陳其邁是以全黨之力支持的一方，而韓國瑜則是人民全力擁戴的另一方。這種陣勢使高雄成為台灣選舉史上一個特有的案例。

韓國瑜以「東西賣得出去，人進得來，高雄發大財！」的素人言語，引爆大地一陣春雷。高雄市民如火如荼地響應，氣勢不但翻轉高雄，更直逼全台，形成「韓流」。高雄人為什麼會愛戴這位國民黨的賣菜郎？這是因為高雄人在民進黨20年的治理下，不願再忍耐過窮日子，希望有一位能帶領他們求新求變的領頭羊，而韓國瑜就成了高雄人訴求的代言人。

對象弄清楚了，這場政策辯論便是陳其邁與高雄市民論是非。

陳其邁在日前公辦政見會上，凌厲批評韓國瑜的「東西賣得出去，人進得來，高雄發大財」的論述空洞、天馬行空；而且說高雄「又老又窮」，簡直辱沒了高雄。但陳其邁犯了一個嚴重認知的錯誤，看輕了「高雄發大財」是個嚴肅的課題。高雄市在民進黨20年的鎖國治理下與世界最大的市場切割了互動。在台獨的標籤下，高雄的貨物如何賣得出去，觀光客如何走得進來，經濟蕭條自然造成高雄「又老又窮」。民進黨的治理使高雄成了經濟政策的「死穴」。

如今高雄市民擁護韓國瑜，就是想為高雄產品換標籤，讓他們的貨物能通行無阻，自然便可有錢賺。

其次，陳其邁既然是陳菊的繼承人，便欠高雄人一個深度的歉意。11日陳其邁參加環保團體發動的反空汙大遊行，高喊要嚴格管制中鋼、中油等空汙製造者大戶，他難道不覺得這是多年來民進黨治理不力的結果嗎？高雄人對你繼續執政能有信任感嗎？繼承人不要為前任市長治理不力道個歉嗎？為了異於陳菊的治理，陳其邁應在行動與理念上與民進黨作令人耳目一新的切割，如此才能理直氣壯地向市民訴求政策有正當性，不然辯論僅是前任的翻版，重彈老調，市民對這種政見會嗤之以鼻。

高雄市民對民進黨治理的反擊如狂風怒號，辯論是陳其邁一個向市民表達真誠的機會。陳其邁絕不能因為人民對民進黨治理的不滿，以抹黑、抹紅的手段來誣衊高雄人的鄉土之愛，用第五縱隊的惡毒技倆來挑釁高雄人的感情。更不能再欺騙高雄人，繼續20年的謊言。陳其邁說：「高雄是我們的母親。」那為什麼20年來高雄人沒有得到母親的疼愛呢？高雄媽媽得流著熱淚送別親人背井離鄉做北漂人呢！

陳其邁，高雄人給你這個機會做個交代。（作者為中國文化大學政治系講座教授）

(中國時報)