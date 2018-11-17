2018年11月17日 04:11 中國時報 陳彥成

台北市長候選人姚文智日前出席某政論節目錄影時，由於陳姓所長在現場執行維安工作，遭名嘴質疑警方維安工作是一種「政治偵防」，因而引發討論。

九合一選舉的競選活動如火如荼地展開，而本次選舉也因《公民投票法》修正投票人年齡，大幅增加首投族人數，各縣市也較往年增加多處投開票所，更進一步增加了警力調度上的負荷。而且以目前選舉期間，警察機關幾近全體停休的狀況下，實難再撥出人力進行所謂「政治偵防」。

事實上，選舉候選人的人身安全除直接影響選舉的進行外，更攸關社會的穩定，一旦發生人身安全事件，往往造成社會動盪不安，因此若從「安全管理」及「風險評估」的立場來談，安全的最高原則除應「沒有事件」外，更應「沒有意外」。「警察詢問採訪內容」此行為其實是一種類似《公職人員選舉候選人安全警衛派遣作業規定》第10條第4項「……遇警衛對象有安全之虞或遭受暴力攻擊危害時，應即時排除，並報告警察局勤務指揮中心，必要時得請求支援」的行為。

觀察國內外相關治安事件，常可見到政治人物發表談話後，引發利益團體激進分子進行大規模暴動的新聞。由於候選人的人身安全與社會、政治穩定呈現高度相關性，從機會成本來看，維安措施帶來的不便是否為候選人應忍受的一種社會責任呢？候選人及其競選團隊是否也需具備安全管理思維呢？大眾是否過度樂觀評估對於選舉可能引發的暴力性治安事件呢？

台灣治安較他國相對平穩，民眾何不多給警察一些掌聲呢？

（作者為中央警察大學博士生）

(中國時報)