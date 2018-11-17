紙風車為孩子 留個看戲的位子

紙風車劇團走遍台灣偏鄉，堅持演戲給孩子們看，幕前幕後動用無數人力。（本報資料照片）

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中國時報
／高雄報導
紙風車人員和志工們花2個小時將15000張椅子排好，準備迎接隔日來參與活動看表演的大小朋友。（許文貞攝）

選舉在選，戲還是要照樣演給大小朋友看。紙風車從12年前319鄉村兒童藝術工程開始勤跑各個鄉鎮表演，多年來到台灣各地演出，不只給都市小朋友看，更要讓缺乏資源的偏鄉小孩也能看戲。紙風車執行長李永豐表示，選舉是一時的，而劇團已經為孩子演了12年，「要是以後選舉場合都請很多表演團體來演出，那也滿好的。」

走偏鄉 再困難也要演

為了17日下午在高雄哈瑪星鐵道園區的演出，紙風車工作人員前一天晚上就到表演會場，和志工合力排好15000張椅子。李永豐表示，每一張椅子就象徵一個希望，「其實在全世界很少有這樣的活動，至少我們給台灣的孩子一個位子，讓他們有機會可以看到戲。」

只見李永豐穿梭在鐵軌間，指揮工作人員和志工排列紅色塑膠椅，志工們先高高扛起整疊椅子放到空地上，再一張張拆開，抓好間距仔細排好。鐵道園區鐵軌高高低低，增加了排列的難度。李永豐表示，「本來想直接讓大家坐地上，但考量有老人家和小朋友，還是排椅子比較安全。」

演千場 排140萬張椅子

李永豐回憶，小時候在鄉下很難看到戲，除了廟會看歌仔戲，要看到各種不同的表演很困難，所以紙風車無論如何還是要演，「我們每一場表演其實都會虧錢，但錢是一回事，一個戶外演出，要靠很多志工的無私協助，這些椅子這12年來都在，每張椅子都是靠每個人親手排出來的。」

李永豐表示，有的志工甚至是帶小孩來看過戲之後，從此隨著紙風車的表演當志工，一當就是10年，「志工們總說，你們怎麼會想到要做這樣瘋狂的事呢？我們演出了上千場，至少排了140萬張椅子。這真的是要到現場才會明白的感動。」

(中國時報)

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