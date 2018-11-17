花開有聲 視覺聽覺大享受

國台交於后里森林園區搭配「聆聽花開的聲音」跨界演奏，台中市長林佳龍稱讚是一場視覺與聽覺的雙重饗宴。（陳淑娥攝）

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中國時報
／台中報導

台中花博日夜都精彩！國立台灣交響樂團16日晚間於后里森林園區跨界演奏，搭配「聆聽花開的聲音」機械花朵開合、光影轉換秀，包括《雨夜花》、《菅芒花》、《桃花過渡》的花博組曲撼動人心，台中市長林佳龍聆聽後，稱讚這是一場視覺與聽覺的雙重饗宴。

后里森林園區「聆聽花開的聲音」機械花，開幕以來不但是最佳打卡亮點，國台交更在夜晚精彩演出，只見開演時間未到已湧入人潮，爭相體驗不同於白天的花博之美；林佳龍由副市長張光瑤及文化局長王志誠陪同，享受這場森林音樂會。

林佳龍表示，台中辦花博要把台灣最美好的呈現給全世界，花博有很多突破及創新，開幕2周已突破80萬人，日本朋友稱讚是超越歷史上每次的花博，「聆聽花開的聲音」更令他們驚豔；林佳龍感謝國台交團長劉玄詠在短時間內突破挑戰，這是場視覺與聽覺的雙重饗宴。

林佳龍指出，這朵機械花對花博很重要，因台中是智慧機械之都，在邀請許多黑手老闆加入花博行列時，他們直說「不好啦！做的東西硬梆梆、是很冰冷的機器」，後來找到「豪華朗機工」，這群年輕朋友的設計及創意結合老師傅，誕生了巨型裝置藝術「聆聽花開的聲音」，是跨業也是跨界的創新突破。

林佳龍說，花博有非常多新的可能性，期待大家一起參與，「聆聽花開的聲音」長寬高各15公尺，由697個機器人組成，每1朵小花隨著組合，加上音樂甚至是舞蹈，期待大家不只聽到花開的聲音、內心的聲音及大自然的聲音，更能聽到花博想傳達「三生一體」的聲音。

文化局指出，市府首次嘗試跨界合作音樂會，特邀國台交舉辦森林音樂會，搭配「聆聽花開的聲音」機械花朵開合、光影轉換秀，演奏出《雨夜花》、《菅芒花》、《桃花過渡》等花卉主題音樂，及《光落物生》、《聆聽花》等新創樂曲，融入音樂演奏、人文精神及精密科技。

(中國時報)

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