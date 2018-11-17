志工「李永豐」 帶枝仔冰助陣

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中國時報
／高雄報導

15000張排列整齊的紅色塑膠椅，靠的都是紙風車工作人員和各地志工一張一張就定位。有趣的是，16日晚上排椅子的志工之中，竟然也有一位跟紙風車執行長李永豐同名同姓的「李永豐」。68歲的李永豐笑說，他從紙風車319鄉村兒童藝術工程的第1年就加入志工行列，只要有演出，能到就一定到，更推薦親朋好友都來看。紙風車在南部有表演，他就會帶著旗山特產枝仔冰和香蕉來助陣，慰勞辛苦的工作人員。

有趣的是，戲看多了，志工李永豐偶爾也能跟著舞台上的人物說幾句台詞，「我們不會演戲，但幫忙排椅子、協助維持秩序之類的工作，看到小朋友看完戲的笑容，心中還是非常滿足。沒有到現場來，真的不會明白那種感覺。」

志工李永豐回憶，他當時在報紙上看到紙風車徵志工的消息，「剛開始注意到是因為執行長跟我同名同姓，覺得很有趣，加上退休了，決定乾脆去當志工，沒想到到了徵選現場，前面5位導演排排坐，竟然出題目要我們演戲給他們看，例如要我表演很開心的樣子。」

志工李永豐一邊笑說「志工幹嘛演戲」，一邊又很放得開的立刻重現多年前的表演，「當時心裡想說，算了豁出去，沒想到真的入選，一跟就是12年。現在每一次紙風車有表演，我就會組織幾位認識的志工，開車帶大家來幫忙，自掏腰包請大家吃飯作回報。但其實對我們志工而言，能和紙風車一起完成這麼盛大的活動，感受真的很特別。」

(中國時報)

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