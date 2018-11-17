塗鴉大逃亡 越界闖進美術館

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中國時報
／台北報導

「塗鴉」曾被視為遊走於合法與違法邊緣，與主流背道而馳的藝術形式，而台灣社會近年對街頭塗鴉的理解與接受度逐漸提升，也使得塗鴉創作者不再「逃亡」，而開始進入大型藝術場域及展演空間。由謝孟勳領軍的「逃亡計畫藝術團隊」，近日便要合法地把台北的當代藝術館包覆噴漆，大舉宣告塗鴉藝術的「越界」。

謝孟勳及其團隊在當代藝術館的《越界》創作展，以大型工業用保鮮膜作為畫布，以噴漆完成塗鴉作品，再搭配一台報廢的SNG車及廣告看板，讓當代館廣場儼然成為廢墟街景，透過保鮮膜作品看當代館，也彷彿在古蹟原有的磚牆上呈現出巨牆塗鴉。

「這樣的手法做如此巨幅的作品是第一次」，謝孟勳說。而另一作品《WE ARE HERE》則運用MOCA Cube的貨櫃屋，試圖留下駐足的痕跡，就像塗鴉寫手在城市裡留下自己的tag，向城市空間宣示自己的存在。

「逃亡計畫藝術團隊」近年多次受邀參與藝術展演計畫，包含國立台灣美術館「關鍵斡旋2017亞洲藝術雙年展」，去年並進駐台中因大火而淪為廢墟已20多年的「鬼屋」千越大樓，塗鴉結合老建築的廢墟感，反而成為熱門的拍照、打卡地點。

謝孟勳認為這意味著過去在灰色地帶的塗鴉藝術「已跨領域進入藝術殿堂」，台中千越大樓也因整棟大樓的存在感「不可取代性和影響力也大」，開啟了城市新美學。

(中國時報)

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