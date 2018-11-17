109年底封館 立委要故宮講明白

2018年11月17日 04:11 中國時報 李怡芸 ／台北報導 ／台北報導

新故宮計畫遭質疑聲浪不斷，近日再傳臉書「故宮任職」人士爆料，包括要求員工去嘉義工作否則留職停薪，以及諸多舉措是為了掩飾南院弊案等。立委柯志恩再舉內部文件指出，若非質詢見光，外界根不不知故宮內部已被指示「正館109年底封館」，史博館前館長張譽騰也指出，若爆料屬實，意味著館方對內對外的溝通均不足。

面對諸多爆料內容，故宮回應現階段還在建置新行政大樓，為典藏研究大樓的庫房整建及安全考量，確實會搬移辦公空間，但未有強迫赴南院否則留職停薪等不符勞權情事。南院一核心員工也表示，南院屬未來工程，目前不至於有什麼需要掩飾的弊案。

立委柯志恩16日拿出故宮內部「107-109年度本院展覽規劃表」，文件中指出「正館預計109年底封館，展覽全面結束，110年開始搬遷（清空），111-112年正館施工」，認為既然照行政院核定版的「新故宮計畫」中並未有閉館一事，為何上個月的內部會議還在要求「評估」閉館的配套措施？她認為台北故宮始終未以專業考量，向社會大眾具體說明，她指出：「如果不是內部看不下去，不會有這麼多聲音；如果陳其南院長有guts，那就說服大家為什麼要封館。」

前史博館館長張譽騰則指出，故宮及史博館的整建工程之所以陸續傳出「陰謀論」，反映了國家級的博物館需要有社會討論的空間，或許也反映了專業意見被忽視的不平，「應該讓專業發出聲音，要開要閉都要讓人知道根據什麼。」而故宮內部的不斷爆料，顯見光是內部的溝通整合已不足。

台北故宮在閉館之外，是否因此而被裂解是讓文化圈最感焦慮之處，張譽騰強調「要有意識地保留專業尊嚴」，文化機構與政治就必須維持「臂距原則」，不能因政委、民代的一句話就讓專業跟著走。「以故宮來說，除了展覽更負有典藏詮釋的功能，一旦專業研究員大量退休造成斷層，研究能量下滑還如何有競爭力？」

(中國時報)