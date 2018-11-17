第55屆金馬獎今登場！準影帝歡聚 邱澤心跳加速集氣婚平公投

2018年11月17日 04:11 中國時報 林志勳 報導

彭昱暢■攝影／粘耿豪

邱澤■攝影／粘耿豪

鄧超■攝影／粘耿豪

《誰先愛上他的》導演徐譽庭（左起），與導演許智彥、男主角邱澤、女主角謝盈萱、歌手李英宏一起出席金馬入圍酒會。（粘耿豪攝）

第55屆金馬獎歡迎暨入圍酒會16日晚於台北文華東方酒店舉行，本屆影帝入圍者《誰先愛上他的》邱澤、《暴雪將至》段奕宏、《影》鄧超、《大象席地而坐》彭昱暢都到場，獨缺《我不是藥神》徐崢。

段奕宏談到其他入圍者，表示已在新疆買票進場看《影》，知道好友鄧超入圍，也傳簡訊恭喜。他一一唱名本屆影帝入圍者，「我祝福其他幾位入圍者，很慶幸能跟大家一起並列提名。大家都說我已經拿到東京影帝應該放鬆，但是我不這麼放鬆，還是很期待明天的結果。」談到演員這個職業，他表示儘管已是影帝，卻永遠還是懷疑自己是成熟的演員，「我寧可保持青澀，因為青澀才有無限的可能性。」

彭昱暢憶合作胡波

彭昱暢談到和《大象席地而坐》導演胡波的合作，表示拍戲前，導演給他聽純音樂，聽完就開始排練，合作無間。兩人因年齡相仿，常一起聊憧憬、電影和未來，「導演是跟我一樣的人，會說笑話、互相調侃，我們都喜歡喝可樂，尤其是冰可樂，殺青也喝可樂慶功。」

「台灣代表」邱澤入圍以來一直保持平常心，但昨坦承已經開始緊張，「心跳開始加速。」被問會帶什麼幸運物出席頒獎典禮，他指著西裝胸前支持婚姻平權的彩虹徽章，呼籲大家去投婚姻平權公投票：「愛最大！」他與在場記者一一擊掌，在歡呼聲中前往酒會用餐。

鄧超期盼孫儷封后

寵妻愛妻的鄧超表示最開心太太孫儷入圍影后，能一起來台灣，「我們兩個一起來，一起跑跑步，一起逛誠品看看書。自己來有一種孤單感，沒有拿影帝就更孤獨了。」他最感謝導演張藝謀的體貼，「導演曾要我穿顯瘦衣就好，不要減重把命給丟了。」他接著繼續放閃，表示相較於自己拿影帝，更希望孫儷能封后：「（演技）最難的還是我太太。」

第55屆金馬獎頒獎典禮今（17日）在台北國父紀念館隆重舉行，台視全程LIVE播出，網路直播由遠傳friDay影音獨家播出，今年亦新增同步手語的服務。

(中國時報)