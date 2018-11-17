張再興夾娃娃達人謝章穎認乾哥

2018年11月17日 04:11 中國時報 李承陽 報導

張再興、傅孟柏、謝章穎、黃聖球、鍾家駿5位風格迥異的準金馬新演員，在金馬獎頒獎典禮前一天的酒會相聚，當中張再興驚喜透露，前陣子才剛認謝章穎當乾弟弟，其中的原因跌破大家眼睛，張再興笑說：「因為他看我玩夾娃娃機很厲害。」

張再興憑《角頭2：王者再起》入圍，他以前輩兼乾哥身分提點謝章穎，在演員這一途雖然一開始就有好成績，但是不能迷失方向，曾經誤入歧途，混過黑社會的他，也告訴自己：「我這輩子沒什麼機會能站上光榮的舞台，感謝大家肯定，給支持我的人一個交代。」

金鐘視帝傅孟柏以《范保德》入選，他說：「我自己很喜歡《范保德》，一輩子只有這次機會很開心。」以《幸福城市》入圍的謝章穎則感謝同學給予的祝福；而黃聖球更說從入圍名單公布至今雖已約1個月，自己卻都還在驚恐中，笑說：「畢竟是金馬獎啊！」他之前口誤，把入圍作品《誰先愛上他的》說成是自己最後一部電影，昨他改口：「應該是說還沒有想法，想做音樂。」

年紀最小的蘭嶼小演員鍾家駿，以《只有大海知道》入圍，受訪時天真地說：「入圍很意外啊！不知道要說什麼。」還不小心透露自己會在金馬紅毯會再穿戰袍，換上達悟族的丁字褲走紅毯，爆雷的天真模樣十分討人喜歡。

(中國時報)