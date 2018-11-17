謝盈萱后見后抖著入場

曾美慧孜■攝影／粘耿豪

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謝盈萱■攝影／粘耿豪
孫儷■攝影／粘耿豪
趙濤■攝影／粘耿豪
鄧超（左）、孫儷昨來台一起出席金馬入圍酒會。（粘耿豪攝）

入圍第55屆金馬獎女主角的謝盈萱，昨以一身優雅黑禮服現身金馬入圍酒會，她透露剛開始得知入圍時，只覺得好好享受就好，但昨天穿上禮服前往會場，發現自己竟然在發抖，被問今天金馬獎有無信心奪獎，她說：「希望能夠如導演徐譽庭說的，能拿多少獎就拿多少！但還是平常心啦！」

謝盈萱表示還沒時間欣賞其他競爭對手的電影，只看了《地球最後的夜晚》，眾人告知該片沒入圍演員獎，她笑說：「是為了看好片，不是為了比較。」但酒會上她有遠遠地觀察孫儷等入圍者。她在黑色洋裝上別上了支持婚姻平權的彩虹V字別針，透露今天也會戴上典禮，是《誰先愛上他的》全劇組的幸運物，不忘呼籲大家下周要「好好地去投票」。

孫儷Hold得住鄧超

首度入圍的孫儷說自己心情平靜，「覺得自己沒可能！」表示能和張藝謀合作是一直以來的夢想，「很圓滿了，不再期待還有獎項！」一旁入圍男主角的老公鄧超卻吐槽：「妳的圓滿跟我沒有任何關係啊？」片中鄧超分飾兩角，身為老婆的她會不會嚇到？她穩穩地說：「別人看到兩種樣子可能會嚇到，但對我來說只有兩種太簡單了，在家裡看到更多，我比較能適應，Hold得住！」得知《影》12月21日能在台上映，她豪氣說：「那我們今天就在這把發布會也做了吧！」

曾美慧孜樂見偶像

曾美慧孜在後台先跟一同入圍的女演員們打過照面，「跟孫儷演過，跟謝盈萱問了好，見到趙濤姊姊非常開心，都是很敬佩的演員，能一起入圍就非常開心。」她演出《三夫》相當犧牲，表示自己看到劇本後是躍躍欲試，覺得女演員在生涯中能遇到特殊角色不容易，「我跟陳果導演十幾年前見過，十幾年後一個前輩能再找上我演出，很不容易。」

入圍過金馬獎女主角3次的劉若英，今年是以最佳新導演入圍者身分參加盛宴，她執導的《後來的我們》入圍5項，表示團隊真的很努力，能被看到就是很大的肯定，至於有無下一部導演？她說：「我做很多事都比較慢，現在就是慢慢地寫劇本、過生活。」

(中國時報)

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