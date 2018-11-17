惠英紅：沒想到這麼快回台灣

惠英紅■攝影／粘耿豪

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丁寧■攝影／粘耿豪
黃嘉千■攝影／粘耿豪
張子楓■攝影／粘耿豪

惠英紅以探討同志議題的電影《翠絲》入圍金馬最佳女配角，去年封后的她表示：「自己都沒想到能這麼快回台灣。」她在片中一場哭得聲嘶力竭的戲，全是自然且真實的展現，「我是女人，最懂女人的心，現實中發現老公不喜歡女的，不可能冷靜。」

她要求這幕需瘋癲演出，力求真實，果然拍一次就OK，另一場跟兒子的戲，她透露兩人互相丟球，也都接戲接得好，也是拍兩次就過關，她覺得該片無論類型和演員，對她都是新鮮體驗。

黃嘉千以《老大人》入圍，她形容拍哭戲雖很痛苦，但其他家庭戲也都拍到心累，自己跳出來看角色，「片中爸爸對我的愛，其實是他不懂怎麼愛，雖然有父權，但都是要女兒好。」她說其實自己到現在還不知道怎麼當好的媽媽，也沒有標準答案。

她的女兒夏天不知道什麼是金馬獎，是透過她狂喜的表情才知道好事降臨，「她問我怎麼了，我說先讓媽媽High一下！」今日女兒跟老公夏克立預計一起走紅毯，「但女兒觀禮一半應該就會看卡通了。」還說曾有一秒想要包尿布參加頒獎典禮。

丁寧以《幸福城市》入圍女配角，她說今日頒獎典禮剛好跟小孩的運動會撞期，煩惱衣服要怎麼處理，也放話基本盤最少拿4項獎；以《你好，之華》入圍的年輕演員張子楓，透露想去寧夏夜市尋覓美食。

(中國時報)

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