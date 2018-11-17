李鴻其入圍酒會喝茫嚷緊張

李鴻其■攝影／粘耿豪

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中國時報
報導
鄭人碩■攝影／粘耿豪

入圍第55屆金馬獎男配角的李鴻其，昨天在入圍酒會上心情大好猛灌酒，受訪時茫茫的說：「緊張了！緊張了，終於。」對於再度回到金馬擒獎感到相當熟悉。

2度入圍金馬的鄭人碩，在酒會上看到好兄弟李鴻其忙著喝酒，還沒打招呼，這次兩人要競爭男配角獎，難道有心結？他耍冷說：「李心潔又沒來！」被問有無做什麼準備，他說：「拍攝電影《人面魚 紅衣小女孩外傳》要禁慾，但為金馬必須全力衝刺不能禁慾，還是一樣繼續努力，希望每年都能來參加。」他先前透露今將不穿內褲走紅毯，開玩笑說：「現在就沒穿啊，剛剛上完廁所以現在下面溼溼的！」

以《翠絲》入圍男配角的袁富華，說當時在香港得知入圍就緊張到現在，是否很想拿獎？他說：「也不是，但我演了這麼多年都只有獲得舞台劇的提名，只能坐在台下拍拍手，這次好險有紅姊（惠英紅）。」

他這次飾演想變性的粵劇旦角，他說這個角色要很溫柔，他從內心著手，詢問很多舞台劇有這樣特性的人，也為此片練習粵劇，練了些舞台架式。片中的粵劇拍攝時他確實親自獻唱，不過因為現場雜音多，所以重新配音時找了老師來配，相當可惜。以《後來的我們》入圍的田壯壯，因家裡有老人家要照顧，今無法來台參與頒獎典禮。

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(中國時報)

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