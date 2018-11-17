賈樟柯訴情意 趙濤3年後才收到

趙濤來台參加金馬獎，表示入圍即是肯定。（盧禕祺攝）

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中國時報
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賈樟柯（左二）跟趙濤夫妻。（新華社）

趙濤演出導演賈樟柯執導的電影《江湖兒女》入選金馬準影后，兩人既是夫妻也是工作夥伴，她16日在台出席記者會，透露夫妻倆私下表達感情的方式內斂，特別是老公，「他會把對我的情感寫進書裡面，但不會告訴我，我是2、3年後翻書才看到。」

賈樟柯曾在書中寫到只因讀了一首詩，就想起陪伴自己一輩子的女人，浪漫藏在字裡行間，而趙濤表達愛意的方式，就是把家裡打點好，讓老公回家感覺放鬆。

10年沒吃晚餐

她昨抵台，預計明（18日）離台，透露來台最痛苦的，就是要抵抗美食誘惑，「我已經10幾年不吃晚餐了，演員要維持身材，以前每天都會去公園散步，後來發現公園有很好的跑道，就開始練跑，現在每天都會跑個8公里。」前晚她看同事們點了一桌菜，僅淡淡地說：「很好，你們吃吧。」自己只喝了蘿蔔湯。

為主角寫傳記

趙濤表示《江湖兒女》採取旅行式拍攝，一個片場到另一個片場隔了7000多公里，開車就要3天路程，拍一部電影的時間走過春夏秋冬，「好不容易拍習慣了就要換點，行李箱開開關關，要知道女演員出來拍戲都是搬了一半的家出門。」

此外，趙濤還有撰寫人物小傳的習慣，在演出該片女主角巧巧前，把角色背景從3歲寫到70歲，寫滿半本筆記本，透過書寫人物背景，讓自己能在演出時跟角色結合。

(中國時報)

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