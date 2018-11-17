林宥嘉耶誕禮等兒開口要

林宥嘉昨以歌聲陪著歌迷提前歡慶耶誕。（盧禕祺攝）

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中國時報
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徐佳瑩昨晚在高雄和林宥嘉連線，搞笑說要送他自己演唱會門票。

2018「愛‧Sharing」耶誕點燈活動16日晚上登場，林宥嘉和徐佳瑩昨分別在台北和高雄連線，提前用歌聲互道溫馨耶誕祝賀。林宥嘉今年耶誕節要為了年底演唱會做準備，被問到是否有提前準備禮物給兒子酷比，他笑說：「我等酷比自己開口問我好了。」

林宥嘉也說，老婆丁文琪不會主動開口跟他要禮物，他打趣表示：「還是我自己蓋一間房間好了，現在開始學，到耶誕節應該就可以蓋好了。」

林宥嘉昨一連獻唱〈說謊〉、〈思凡〉、〈自然醒〉、〈成全〉4首歌曲，徐佳瑩則特別準備〈LOVE〉、〈大頭仔〉、〈現在不跳舞要幹嘛〉、〈翻滾吧我的寶貝〉。兩人過去都是《超級星光大道》出身，同為出道十年的他們，下個月都將前後再次唱進小巨蛋，因此最大的耶誕願望就是演唱會順利。

想送徐佳瑩任意門

林宥嘉表示，小時候跟家人過節感覺特別溫馨，「有次去舅舅家，全家人聚在一起，煎牛排吃東西，跟家人聊天覺得很快樂。」林宥嘉也說，以前每次要交換禮物都覺得慌張，所以平時會慢慢習慣收藏些小物。

被問到如果交換禮物對象是正在高雄的徐佳瑩，他則笑說想送任意門，「因為她此刻正在高雄，加上之後也會在高雄巨蛋開演唱會，如果有個任意門的話就可節省很多交通上的時間，所以我覺得送她任意門是非常棒的。」

(中國時報)

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