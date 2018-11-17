葡萄不憤怒 5年改組6次

2018年11月17日 04:12 中國時報 尤嬿妮 專訪

大陸樂團「葡萄不憤怒」日前來台宣傳首張專輯《十田品》，除了吉他手余子牛（牛兒）為了完成研究所一年級考試而延後抵台，其他3位團員受訪聊起樂團成軍5年歷經6次更換團員、直到去年底才組成目前陣容，樂團「始祖」小臻自嘲一路走來自己個性改變不少：「我以前是很典型的白羊（自喻衝動、好強），這幾年拋棄很多原則，不再那麼堅持、變得更『佛系』了。」

葡萄不憤怒成員平均年齡不到23歲，包括主唱李學臻（小臻）、貝斯手趙璇淳（三鹿）、鼓手陳勃翰（勃子）及吉他手余子牛（牛兒）；回想過往成員來來去去，小臻透露曾有位團員為了考研究所，臨時決定不參與樂團活動半年，雙方溝通到最後，彼此間的爭執演變成面子問題，對方有恃無恐，覺得「反正沒有我，你們就沒辦法演出了」。

勃子日日畫設計圖

小臻不願樂團停擺，向對方委婉表示「不如你就先忙學業」，卻被傳成是惡意逼退對方，周遭不少玩音樂的朋友誤解小臻是「別人把你當朋友、你把別人當工具」的人，讓他深受打擊，靠著熱愛的音樂逐漸走出低潮。

葡萄不憤怒4位團員目前仍兼顧學生身分，除了三鹿念音樂本科系，勃子念建築、小臻主修礦業開採，牛兒則主攻石油探勘；聊起學業壓力，大夥兒一致認為勃子最辛苦，因他念建築，幾乎每天都有設計圖要畫，經常表演結束回到宿舍，其他人準備休息時，他卻得埋首設計圖中，畫到天亮又直接去上課，勃子卻不以為苦：「家人也知道這樣的狀況，要我注意身體，我盡量找時間、能睡就睡！」

(中國時報)