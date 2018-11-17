曾莞婷否認因裸戲拒《角頭2》

2018年11月17日 04:12 中國時報 林淑娟 報導

本土劇女神曾莞婷16日為創世基金會做義工，支持寒士吃飽30尾牙活動。她先前傳出因不願拍裸露戲推掉電影《角頭2：王者再起》演出，該片入圍金馬讓她相當後悔，之後又搶奪演出前傳角色的機會，她解釋：「被這樣說滿奇妙的，我是很遺憾，但遺憾的是沒辦法跟豬大哥上一部電影的製作團隊合作，至於前傳，更沒有搶奪之說。」

曾莞婷說，當初因正在拍八點檔，沒時間拍電影而忍痛放棄《角頭2》，何況不管沐浴或裸背、床戲，之前拍戲都拍過，甚至常和男演員見面第一天就要拍床戲，這對已經出道10多年的她來說沒有太大困擾，根本不是尺度問題。

她昨抽空出席公益活動說，創世長期照顧久臥病床及需要幫助的老人家，她的外婆也臥床多年後過世，深深體會那樣的老人很需要關愛，照顧者也需要很大的愛心和心力。

她回憶，80多歲的外婆摔跤後開刀，就好不了，一開始醫生就建議讓她走、不要氣切，因為就算救回來也是躺在病床上，是媽媽捨不得，堅持插管。後來外婆臥床快3年，後期還長了褥瘡也已完全沒有意識，讓人很心疼。

憶外婆臥床 很心疼

她表示，後來媽媽不忍外婆繼續受苦，和她一起去泰國許願讓外婆安詳離開，「結果兩天後，我還在國外，就接到電話說外婆走了。」媽媽經過這件事後，就交代將來不想受跟外婆一樣的痛苦，她也跟媽媽說：「相同的事如果發生在我身上，希望不要拖累家人，就讓我去更好的地方！」

(中國時報)