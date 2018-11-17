沈玉琳發選舉財 3個月賺600萬

2018年11月17日 04:12 中國時報 蕭雅玲 報導

九合一選舉日倒數，沈玉琳每年歲末年終光忙著接尾牙、跨年場主持，就讓他忙到無暇休息；今年因選舉關係，所主持的網路節目《謝謝琳來了》、《琳危不亂看選戰》、《琳距離》，也搭上選舉順風車，在選舉期間跑遍全台訪問各縣市候選人，讓他在短短3個月內，意外賺進一筆選舉財。他細算在3個月內接了近20個與選舉有關的工作，若以一個工作30萬元起跳，就讓他賺進600萬元。

沈玉琳表示，每年年底這段期間最忙，除了跨年、尾牙、春酒場的主持工作外，手上還有3個網路節目的主持，為了賺錢得一路忙到農曆年後，才有空檔休息陪家人。之前報導他接下40多場跨年、尾牙場，他笑說：「如果連春酒場算進去，應該有超過50場。」若以一場18萬元的價碼來算，粗估他連尾牙以及選舉工作等收入，這半年約莫有1500萬元收入進帳，讓他可以輕鬆過年。

今再次合體韓國瑜

沈玉琳強調，這回接下選舉的工作，自己並無任何政治色彩，自認選舉場主角是政治人物，而不是藝人，身為藝人的他只要在現場把氣氛炒熱就好。日前他與韓國瑜在網路節目《謝謝琳來了》合體過2次，影片播出飆破百萬人次觀賞，為了感謝韓國瑜在百忙之中幫節目錄影，他也破例在今（17日）南下高雄，在韓國瑜造勢晚會三度與韓國瑜合體。

(中國時報)