4飯店決戰下午茶價格開殺

2018年11月17日 04:12 中國時報 劉育良 報導

鹹點甜點各有所好，讓人食指大動。（亞太飯店提供）

一邊吃喝一邊遊園，是綠舞飯店一大特色。（綠舞觀光飯店提供）

天翔廳以抹茶與和菓子營造濃厚日本風情。（日勝生加賀屋提供）

三五好友齊聚，一壺茶佐甜鹹美食，悠哉一個美麗的午後時光！趁著台北國際旅展開跑，各飯店以更優惠方案吸客，心動折扣，滿足饕客味蕾。

ITF台北國際旅展23日起一連4天舉行，旅遊界年度盛事，更成為各家飯店卯力搶市的必爭之地，北投麗禧溫泉酒店以83折價，盛饗牛排堡和龍蝦堡；北投日勝生加賀屋「經典午茶券」和式、西式雙出擊；北投亞太飯店「綠漾下午茶」，2人份800元；宜蘭綠舞飯店更以49折超低價，主推「幸福綠舞550專案」，品茗、暢遊日式庭園。

來北投麗禧嗑龍蝦堡

天涼泡湯是北投各飯店的主力賣點，泡湯之餘吃喝下午茶，為日常增添樂趣。甫獲得網路票選10大必住溫泉酒店的北投麗禧溫泉酒店，首次推出為下午茶好「食」光設計的「雍翠庭下午茶票券」、「水岸茶屋下午茶票券」，其中，「水岸」除了可以享用7種鹹點、7種甜點下午茶組，更能品嘗牛排堡和龍蝦堡，大快朵頤一番。原價880元＋10％，旅展價為800元。

日勝生加賀屋「天翔廳」以道地和風營造氛圍，和菓子、現打抹茶待客，藉由品茶領會一期一會的茶道精神；當然，也可在「日和廳」體驗西式貴族的沙龍聚會「日和經典午茶」，讓自己暫時抽離塵囂，紓緩心情。原本每人580元＋10％費用，旅展價為480元（含稅含服務費）。

宜蘭綠舞擁日式庭園

亞太飯店的「綠漾下午茶」，鹹點具有正餐前菜的水準，手工製作的甜點，口感細緻清爽，一客原價580元＋10％，在旅展的湯氛享樂券，一張800元可享用兩客，等同優惠63折。吃完下午茶若想泡湯，1600元大眾裸湯價、旅展一張打對折；和室湯屋透過旅展價則從4000元降至2400元。

位於宜蘭五結的綠舞觀光飯店，擁有全台唯一日式庭園，透過線上旅展優惠，從原本的1130元變成550元，折扣數約為49折。此方案還包括了門票1張、浴衣體驗1套（含拍照）、園區一茶一菓1客、以及日式DIY兌換券1張，在園區內享用濃濃日本風情外，更可遠望龜山島，坐收美景。

(中國時報)