打卡美食 遊輪甜點卡哇伊

2018年11月17日 04:12 中國時報 徐力剛 報導

甜點「薑芒綠茶慕斯」（圖前）加入薑末製作，微辣口感令人著迷。（台北W飯店提供）

「馬可波羅航海夢 公主遊輪聯名下午茶」內含多款造型甜鹹點，售價1080元+10％／位。（香格里拉台北遠東國際大飯店提供）

不少人用餐前「手機先食」，餐飲業者為滿足愛拍照者習性，以「品牌聯名」發揮跨界合作效益，用「夢幻造型甜點」吸引消費者眼球，透過畫面和口味進軍女性消費市場。

香格里拉台北遠東國際大飯店推出的「馬可波羅航海夢 公主遊輪聯名下午茶」，餐點加入公主特色天空步道及療癒人心的史丹利熊，營造可愛度。午茶套組有9道小點，「巧克力黑醋栗塔」外型以救生圈為發想，手工塔皮夾入黑醋栗巧克力內餡，微酸口感中和巧克力甜味，與酥脆塔皮相得益彰；「蛋白霜香草閃電泡芙」以閃電泡芙為基底，淡藍色蛋白霜模擬大海波浪，最後放上巧克力羅盤妝點，營造乘風破浪感。即日起至12月31日限定供應。

薑芒綠茶慕斯衝突味蕾

台北W飯店攜手英國唐寧茶，以倫敦藝術家Daphne H.C. Shen創作「EXPLORATION尋。遊」為主題，使用唐寧鉑金系列茶款打造8款甜點。WOOBAR「唐寧鉑金限定午茶套組」內含雞尾酒、主題甜點各1份，甜點「薑芒綠茶慕斯」鮮黃色外觀吸睛，以杏仁海綿蛋糕為基底，芒果慕斯加入薑芒綠茶狂想曲的茶湯與薑末製作，搭配蛋白餅與金箔裝飾，一口咬下蛋糕軟嫩綿密，薑芒辛辣感繚繞舌尖，創造衝突感。招牌「起司奶酪杯佐胭脂莓果凍」分為3層，依序填入起司奶酪、唐寧鉑金胭脂莓果茶製成茶凍與新鮮水果，酸甜滋味有初戀感。即日起至2019年1月13日限量供應。

生態飲食採用在地食材

自助餐廳the kitchen table供應「大吉嶺卡士達戚風蛋糕」，底層蛋糕與卡士達醬拌入唐寧鉑金大吉嶺莊園雙芬茶製作，佐以新鮮草莓、藍莓，成為時下最夯打卡單品。

好樣食藝餐廳VVG Food Play強調生態飲食，選用台灣少見在地食材結合餐點美學，如大花咸豐草、紅糯米等，全新「輕生態下午茶雙人套餐」包括6款甜鹹點，即日起至2019年2月21日供應。

「甦醒山風」加入洛神花、月子米、柑橘、柚子醬、杏仁製作，微酸洛神花喚醒沉睡味蕾。鹹點「山中精靈」以大花咸豐草為食材，混搭鹹豬肉、辣炒番茄及烘蛋，綴以蘑菇妝點口感清爽。甜點「永續之禱」以開心果熱內亞蛋糕為基底，搭配70％法芙娜巧克力和特製五葉松卡士達，山林圍繞的芬芳感濃郁。

(中國時報)